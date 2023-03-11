Молодёжная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет (U-20) одержала победу над командой Австралии в четвертьфинале Кубка Азии. Матч, прошедший 11 марта на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте, завершился со счётом 1:1, однако в серии пенальти узбекистанцы превзошли соперников.

Счёт был открыт на 77-й минуте после гола нападающего молодёжной сборной Австралии Габриела Поповича. Но уже спустя две минуты полузащитник «Насафа» Зафармурод Абдирахматов сравнял счёт (видео).

В серии пенальти точнее были подопечные главного тренера Равшана Хайдарова.

Таким образом, Узбекистан (U-20) вышел в полуфинал Кубка Азии и получил путёвку на чемпионат мира, который пройдёт с 20 мая по 11 июня в Индонезии.

Стоит отметить, что до этого команды выступали в групповом этапе. Национальная команда завершила свою группу на первом месте с 7 очками, одержав две победы над Сирией (2:0) и Ираком (1:0) и сыграв вничью с Индонезией (0:0).

В другом четвертьфинальном матче Ирак победил Иран (1:0). 12 марта сыграют Республика Корея и Китай, а также Япония и Иордания.

Фото

Фото: Ассоциация футбола Узбекистана.