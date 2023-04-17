Хокимият Ташкента за последний месяц принял 66 документов, но скрыл от публичного доступа 26, или почти 40% всех актов. Это следует из анализа «Газеты.uz» данных портала E-qaror, где размещаются решения хокимов и кенгашей народных депутатов.

23 марта на пост и. о. хокима Ташкента был назначен Шавкат Умурзаков. Первое своё решение о создании групп для агитации предстоящего референдума он подписал 27 марта. С тех пор глава администрации подписал 49 решений и распоряжений, однако 21 из всех документов (42,8%) скрыты от общественности, в том числе 17 из 35 решений (48,6%) и 4 из 14 распоряжений (28,6%).

При этом из 14 решений, подписанных и. о. хокима за три дня — 12−14 апреля — доступ закрыт к 10, или 71,4%.





С конца марта после смены руководителя хокимията кенгаш народных депутатов принял 17 решений, из них закрытыми являются 5, или 29,4%.

Для сравнения: с момента первых публикаций на портале E-qaror бывший хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев с 7 июля 2021 года по 16 января 2023 года подписал 2443 решений и распоряжений, из которых были скрыты 976 (почти 40%), в том числе 772 из 2013 решений (38,3%) и 204 из 430 распоряжений (47,4%).

«Газета.uz» направила запрос в пресс-службы Министерства юстиции Узбекистана и хокимията Ташкента.

В Министерстве юстиции отмечали, что хокимы могут принимать решения, какие документы публиковать в открытом доступе, а какие — нет. Согласно законодательству, хокимияты в некоторых случаях принимают решения и распоряжения, содержащие сведения, использование которых ограничено (сведения об обороне, безопасности, персональных данных, опеке и попечительстве и т. п. ).

Однако в ноябре 2022 года «Газета.uz» выяснила, что хокимият опубликовал, а затем скрыл решения кенгаша о доходах и расходах городского бюджета за первое полугодие. Позже Министерство юстиции сообщило о восстановлении доступа к документам.

При этом хокимият столицы иногда не публикует в открытом доступе и экономические решения. В частности, хокимият потратил 18 млрд сумов на проведение шести фестивалей в мае-августе, но все контракты были заключены напрямую, а документы о них не размещались на портале E-qaror. Позже Генпрокуратура выявила нарушения закона о государственных закупках в бывшем Главном управлении культуры Ташкента и сообщила о хищении бюджетных средств при проведении фестивалей.