Хокимият Ташкента за последний месяц принял 170 решений, но опубликовал для публичного доступа только 71 решение (41,7% всех документов). Это следует из анализа данных портала E-qaror, где должны размещаться решения хокимов и кенгашей народных депутатов. Внимание на это обратил финансист Отабек Бакиров.

«Газета.uz» тоже изучила порядковые номера принятых документов и выяснила, что с 14 октября по 14 ноября хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев подписал 129 решений и 20 распоряжений, а городской кенгаш — 21 решение. При этом на портале E-qaror не опубликовано 82 решения (63,5%) и 11 распоряжений (55%) хокима и 6 решений (28,5%) кенгаша.

За две недели ноября хоким столицы подписал 45 решений, но опубликовано только 8 (17,7%).

Ранее «Газета.uz» писала, что хокимият опубликовал, а затем скрыл решения кенгаша о доходах и расходах городского бюджета за первое полугодие. Позже Министерство юстиции Узбекистана сообщило о восстановлении доступа к документам.

В Минюсте отметили, что хокимы могут принимать решения, какие документы публиковать в открытом доступе, а какие — нет. Согласно законодательству, хокимияты в некоторых случаях принимают решения и распоряжения, содержащие сведения, использование которых ограничено (сведения об обороне, безопасности, персональных данных, опеки и попечительства и т. п. ).

Финансист Отабек Бакиров задался вопросом, какие решения по обороне может принимать хокимият и входят ли эти вопросы в его функции. Что касается ограничения доступа к решениям, то, по его мнению, можно скрыть только часть, которая подпадает под ограничения, а не закрывать доступ ко всему документу.

При этом хокимият не публиковал и экономические решения. В частности, хокимият потратил 18 млрд сумов на проведение шести фестивалей в мае-августе, но все контракты были заключены напрямую, а документы о них не размещались на портале E-qaror.