Хокимият Ташкента опубликовал итоги исполнения доходной части бюджета города за первые шесть месяцев 2022 года. Они представлены в решении столичного кенгаша народных депутатов от 3 ноября.

Как мы уже писали, доходы государственного бюджета по Ташкенту составляли 13,8 трлн сумов, превысив прогноз на 1,4 трлн сумов (в другом решении кенгаша от 3 ноября приводятся другие цифры: доходы — 10 трлн сумов, перевыполнение прогноза — 1,1 трлн сумов).

Доходы местного бюджета Ташкента и его районов превысили прогноз на 16% и составили 3,2 трлн сумов. В распоряжении хокимиятов для самостоятельного распределения осталось 412,5 млрд сумов. Кроме того, за счёт перевыполнения прогноза по налоговым поступлениям бюджет города получил ещё 907 млрд сумов.

В городском бюджете также было сформировано 154,1 млрд сумов за счёт перечисления 35,6 млрд сумов от реализации прав на земельные участки в качестве перевыполненной доходной части местного бюджета. Основанием для этого приводится указ президента (УП-213), однако этот документ относится только к Каракалпакстану.





Больше всего налогов собрано в Алмазарском (95,6 млрд сумов), Юнусабадском (93,7 млрд сумов) и Яшнабадском (86,2 млрд сумов) районах.

Наименьшие показатели зафиксированы в Бектемирском (29,3 млрд сумов) и Янгихаётском районах (33,98 млрд сумов).





Большая часть доходов бюджета сформировалась за счёт налога на имущество юридических лиц — 569,3 млрд сумов, что на 31,2% или 135,4 млрд сумов больше прогноза.

Наибольший рост по налоговым сборам пришёлся на НДФЛ — 272,4 млрд сумов, что на 49,3% или на 89,98 млрд сумов больше.

За шесть месяцев собрано штрафов на 179,7 млрд сумов (+24,3%), государственных пошлин — на 268,6 млрд сумов (+10%).

Показатели по налогу на доходы индивидуальных предпринимателей (46,9 млрд сумов) и местных налогов и сборов (166,1 млрд сумов) оказались ниже прогноза.

Ранее «Газета.uz» публиковала обзор расходов бюджета Ташкента. В первом полугодии хокимият выделил меньше денег сферам образования и здравоохранения, в том числе на ремонт школ, детсадов и больниц, чем было запланировано. При этом резко возросли расходы на благоустройство, строительство и «прочие».