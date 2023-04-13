Операции по переводу денег с карты на карту между физическими лицами (p2p) не планируют облагать налогом. Об этом сообщила пресс-служба Налогового комитета (НК) на фоне распространения сообщений о введении налогообложения для p2p-переводов.

Заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Дилшод Султанов и заместитель председателя Налогового комитета Жахонгир Абдиев 13 апреля провели встречу с представителями банковской сферы и платёжных организаций. В ней также приняли участие сотрудники отделов информационных технологий банков и налоговых органов.

Письмо от Феруза Ахмедова.

Перед этим в сети появилось письмо начальника Межрегиональной государственной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам Феруза Ахмедова о предстоящей встрече, где планируется «обсудить p2p-операции и их налогообложение».

В НК «Газете.uz» уточнили, что речь шла о налогообложении в банковской сфере в целом, а не конкретно p2p-операций. Кроме того, на встрече обсуждался вопрос упорядочивания обмена информацией и упрощения технической интеграции, а также презентованы технологические решения по оформлению и отправке электронных документов, а также другие способы взаимодействия в платёжных системах.

Было подчёркнуто, что при операциях переводов денежных средств от физического лица другому физлицу налогообложения не возникает и опасения о возникновении обязательств по уплате налогов физлицами безосновательны, отметили в НК.

Согласно статье 378 Налогового кодекса, доходы в денежной форме, полученные физическими лицами от других физических лиц в порядке наследования, дарения или безвозмездно, не подлежат налогообложению, добавили в комитете.

При этом системный аналитик «Агробанка» Абдулла Бутаев по итогам встречи сообщил, что «все очень плохо и для банков, и для клиентов, и для рынка». По его словам, банки теперь будут обязаны отчитываться по каждому p2p-переводу до 5 числа каждого месяца. Цена счёт-фактуры составит 1 сум, как это ранее анонсировал Налоговый комитет,

Специалист ожидает, что из-за нововведения «станет больше работы для банковских серверов и IT-отделов», а в начале каждого месяца «серверы будут гореть».

«Теперь налоговые органы будут знать, хранить и анализировать всю информацию о вас. Это нехорошее решение для развития p2p-сервиса, который успел стать массовым. Сколько времени ушло, чтобы перейти на на онлайн/оффлайн платежи по карте? Проблем ещё много», — написал он в Twitter.

Напомним, с 1 мая 2023 года организации, осуществляющие денежные переводы между физическими лицами, должны оформлять и предоставлять электронный счёт-фактуру за оказанные им услуги, независимо от взимания ими комиссии. Это предусмотрено указом президента от 10 февраля (УП-21). Позже стало известно, что этого пункта не было в проекте указа, когда он проходил экспертизу в Министерстве юстиции. Глава Минюста Акбар Ташкулов заявил, что пункт об ЭСФ для p2p-переводов появился после экспертизы и оценки документа.

В апреле 2020 года Налоговый комитет предложил проект постановления, согласно которому банки должны сообщать налоговым органам об обороте поступивших денег на всех картах физлиц при превышении суммы в 30 млн сумов, а также при количестве p2p-транзакций более 10. После недовольства общественности проект не был принят. Торгово-промышленная палата и комитет Сената тогда заявили, что в Налоговом кодексе нет требования, чтобы банки информировали НК об обороте денег на картах физлиц. В ТПП также отмечали важность соблюдения закона о банковской тайне.

Нынешние поправки не были обсуждены с Центральным банком и с другими министерствами, заявил финансист Отабек Бакиров. По его мнению, введением ЭСФ для p2p-транзакций «Налоговый комитет, то есть Министерство экономики и финансов, хочет заполучить и контролировать всю информацию о денежных переводах p2p». Он добавил, что НК вынашивал эту идею давно, но не мог реализовать «из-за противодействия общественности и других независимых структур правительства, а также Центрального банка».

На запросы «Газеты.uz» в Центральном банке пока не ответили.