К осени коллапс на улицах Ташкента будет «тяжелее сентября 2022 года», заявил «Газете.uz» директор Проектного офиса комплексного развития транспортной системы столицы при Министерстве транспорта Узбекистана Мурад Абидов.

Согласно приведённым им данным, в Ташкенте ежедневно регистрируется около 300 новых автомобилей. Сегодня общее количество зарегистрированного в столице автотранспорта уже перевалило за 700 тысяч. С учётом въезжающих в город машин по Ташкенту каждый день перемещается более 800 тысяч единиц автотранспорта.

«Уже сегодня транспортная нагрузка на инфраструктуру почти на пределе. Мы должны решить транспортные проблемы и удовлетворить растущий спрос населения на перемещение на последующие пять-семь лет», — сказал Мурад Абидов.

Одним из решений проблемы загруженности улиц является обеспечение приоритета общественного транспорта и повышение надёжности его работы. Этой зимой на некоторых участках центральных улиц, наконец, появились выделенные полосы для автобусов и маршрутных такси. Они не везде пока работают так, как надо, но эффект уже заметен.

В течение текущего года в столице планируется внедрить выделенные полосы на 13 магистральных направлениях из имеющихся 34, а также установить «умные» светофоры координированного управления на перекрёстках, расположенных на этих коридорах. Таких перекрёстков более 190.

Технические характеристики светофорных объектов на 150 перекрёстках (всего в столице 600 перекрёстков со светофорами) позволяют подключить их к координированному управлению.





Реализация работ может задержаться из-за финансирования, предупредил Мурад Абидов.

К 2025 году планируется увеличить дневной пассажиропоток общественного транспорта до 3 миллионов пассажиров. Для этого, помимо пополнения автобусного парка, необходимо закупить новые поезда метро.

«Но это тоже не предел, потому что, по нашим предварительным подсчётам, на сегодняшний день потребность в передвижении есть у 6 миллионов пассажиров в день, — заявил Мурад Абидов. — В дальнейшем, в зависимости от концентрации спроса, мы будем совершенствовать ту же самую автобусную систему и рассмотрим в том числе другие виды общественного транспорта».

Под «другими видами» стоит в том числе понимать трамвай, о чём Мурад Абидов заявлял ранее.

Накануне Министр транспорта Илхом Махкамов сообщил, что возвращение в Ташкент трамвая — сложный проект, который займёт много времени. Первым участком может стать линия от станции метро «Дустлик» (бывшая «Чкалова») в сторону проектируемого Нового Ташкента вдоль парка «Новый Узбекистан».

«Газета.uz» подробно рассказывала о работе «умных» светофоров на реконструированной улице Навои в видеорепортаже.