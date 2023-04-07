Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 апреля подписал постановление «О дополнительных мерах по всестороннему развитию массового и профессионального футбола».

Глава государство поручил Министерству молодёжной политики и спорта совместно с другими министерствами и Ассоциацией футбола создать специальную рабочую группу, которая до конца 2023 года должна внести в Кабинет министров предложения по осуществлению букмекерской деятельности. Их легализация, как ожидается, будет направлена на расширение системы финансирования футбола «на основе передового зарубежного опыта».

Напомним, что в декабре 2019 года Шавкат Мирзиёев подписал указ, разрешающий открытие с 2021 года букмекерских контор в Узбекистане. Их легализация должна была помочь в развитии спорта, особенно футбола, а также повышении его инвестиционной привлекательности.

Выдачей лицензий должно было заниматься Агентство развития рынка капитала (АРРК), но этот орган был позже упразднён. До этого лицензии не выдавались, поскольку не было правовой основы.

Однако в конце апреля 2022 года президент отменил своё предыдущее решение о букмекерских конторах.

В феврале 2020 года заместитель главы Профессиональной футбольной лиги Диёр Имомходжаев говорил, что легализация букмекерских контор поможет уменьшить отток капитала из Узбекистана. По его словам, тогда страна теряла около 50 млн долларов из-за онлайн-тотализаторов и «серого рынка» букмекерских контор. За легализацию также выступил советник президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения и спорта Абдужабар Абдувахитов.

Вице-премьер, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов также говорил о преимуществах легализации букмекерства. «Многие игроки путешествуют в другие страны или тратят деньги на иностранных платформах. Мы теряем деньги. Именно поэтому нам нужно легализовать букмекерские конторы в нашей стране и использовать определённый процент от прибыли от этого на развитие отечественного спорта», — отмечал он в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24».

В сентябре 2021 года Институт проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе предложил разработать законопроект для правового регулирования букмекерской деятельности. Депутат Дониёр Ганиев считает, что букмекерством должны заниматься только резиденты страны, а нерезидентам необходимо запретить проводить платежи через местные банковские системы. Он также предложил запретить рекламу и пропаганду тотализаторов и установить максимальную сумму ставок для физлиц.