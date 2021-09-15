Институт проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе предложил разработать законопроект для правового регулирования букмекерской деятельности. Данный вопрос обсуждался на заседании фракции Народно-демократической партии Узбекистана.

«К сожалению, в последнее время всё более популярными в Узбекистане, особенно среди молодежи, становятся онлайн-игры, или так называемые тотализаторы, которые становятся причиной серьезных семейных конфликтов и неприятных случаев. На зарубежные платформы незаконно тратятся большие средства. Это лишает государственную казну потенциальных доходов», — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Сейчас механизмы осуществления букмекерской деятельности, в частности, требования к ведению такой деятельности, её ограничения и процедуры лицензирования не регулируются законодательством. Разрабатываемый документ должен предусматривать внесение поправок в Гражданский, Уголовный и Налоговый кодексы, Кодекс об административной ответственности и другие законы.

Депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Дониёр Ганиев сообщил, что законопроект должен вобрать в себя механизмы для сферы букмекерства, порядок лицензирования и ограничения деятельности, установление государственного контроля над тотализаторами, требования к участникам азартных и ставочных игр (беттинг), вопросы защиты от них несовершеннолетних лиц. Кроме того, в документе планируется отразить нормы, предусматривающие ответственность за нарушение правил букмекерской деятельности, проведения договорных игр и участия в них.

По мнению парламентария, в Узбекистане букмекерством должны заниматься только резиденты страны, а нерезидентам необходимо запретить проводить платежи через местные банковские системы. Он также предложил запретить рекламу и пропаганду букмекерской деятельности, и установить для физических лиц максимальную сумму ставок в тотализаторах.

В декабре 2019 года президент подписал указ, разрешающий открытие с 1 января 2021 года букмекерских контор в Узбекистане. Выдачей лицензий должно было заниматься Агентство развития рынка капитала (АРРК), но этот орган был позже упразднён. До этого на практике лицензии не выдавались, поскольку не было правовой основы.

В феврале 2020 года заместитель главы Профессиональной футбольной лиги Диёр Имомходжаев говорил, что легализация букмекерских контор поможет уменьшить отток капитала из Узбекистана. По его словам, тогда страна теряла около 50 млн долларов из-за онлайн-тотализаторов и «серого рынка» букмекерских контор.

Вице-премьер, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов также говорил о преимуществах легализации букмекерства. «Многие игроки путешествуют в другие страны или тратят деньги на иностранных платформах. Мы теряем деньги. Именно поэтому нам нужно легализовать букмекерские конторы в нашей стране и использовать определенный процент от прибыли от этого на развитие отечественного спорта», — отмечал он в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24».