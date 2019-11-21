Советник президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта Абдужабар Абдувахитов выступил за легализацию букмекерской деятельности. Об этом он сообщил на собрании в Национальном олимпийском комитете во вторник.

Ранее для общественного обсуждения был опубликован проект постановления президента «О мерах по выводу развития футбола в Узбекистане на новый уровень». Документом предлагается разрешить букмекерские конторы с 2021 года.

«В Узбекистане есть неофициальные букмекерские компании? Я говорю неофициальные. Неофициальные есть, верно? Несколько лет назад некоторые наши соотечественники отправлялись в Таиланд, Гонконг, чтобы делать ставки. Во-вторых, мы светская страна. Сейчас многие говорят, букмекерство — это азартная игра. Кто хочет, тот играет… Кто считает, что это противоречит его убеждениям, может не играть», — заявил Абдужабар Абдувахитов.

По его словам, легализация этой сферы должна помочь в развитии детского футбола и других видов спорта.

«Но меня, в первую очередь, волнует вопрос детского футбола, для развития которого мы должны значительно увеличить финансирование, разве не так? Мы же должны открыть лучшие школы?.. Давайте тогда вместе возьмем эти деньги у букмекерских компаний и направим их сюда. Речь не только о футболе. Пусть половина [суммы] идет на футбол, половина — на другие виды спорта. Мы все равно будем развивать все сферы. Но какая из них больше всего на виду и объединяет людей? Какое направление? Все равно это футбол. Вы очень хорошо это знаете», — отметил советник президента.

Абдужабар Абдувахитов предложил направлять 10% от поступающих налогов в государственный бюджет, 45% — в детский футбол, а оставшиеся 45% — в другие виды спорта.

«Это деньги. За деньгами идут действия, школы, становление хороших футболистов. Что в этом плохого? У вас есть возражения по открытию букмекерских компаний? У вас нет? Помогите мне защитить это предложение», — сказал он, обращаясь к футбольным функционерам.

Букмекерские конторы — это игорные заведения, занимающееся приемом ставок. Букмекеры оценивают вероятность исхода события и на каждый из возможных исходов выставляют коэффициент, на который умножается ставка в случае успеха.

Во многих странах букмекерские конторы являются спонсорами футбольных клубов и партнерами международных соревнований. В СНГ букмекерские конторы появились в 1992 году в Москве. В Казахстане букмекеры активно помогают спортивным клубам, сумма их спонсорской помощи в 2018 году составила около 1 млрд тенге (2,5 млн долларов).

В чемпионате Англии по футболу букмекеры являются партнерами различных клубов: Betway сотрудничает с «Вест Хэм Юнайтед», Paddy Power — с «Хаддерсфилдом», Bet365 — со «Сток Сити», FUN88 — с «Ньюкаслом», Mansion — с «Борнмутом» и т. д.

Обсуждение проекта постановления продлится до 29 ноября.