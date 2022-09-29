В четверг комиссия кенгаша народных депутатов Ташкента одобрила решение о том, чтобы предложить кенгашу утвердить снижение разрешённой скорости движения транспорта в пределах Малой кольцевой автодороги до 60 км/ч, а на участках улиц Навои, Амира Темура, Махтумкули, Бабура, Малой кольцевой, Ислама Каримова, Тараса Шевченко и Фурката — до 50 км/ч. «Газета.uz» рассказывает, на каких именно участках планируется ограничить скорость.





Заместитель начальника Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента Шерзод Насиров озвучил (видео) те же доводы в пользу снижения максимальной скорости в городе, что и на прошлой сессии кенгаша, когда депутаты выразили сомнение в необходимости снижения скорости (читайте об этом подробнее).

Он заявил о важности создания надёжных условий для безопасности всех участников дорожного движения на основе принципа приоритетности «пешеход — общественный транспорт — велотранспорт — автотранспорт», поскольку большая часть населения — 70−80% — передвигается пешком или на общественном транспорте, и лишь 20−30% используют автомобиль.

Шерзод Насиров отметил, что в результате реконструкции ряда перекрестков на улицах Алишера Навои, Бунёдкор, Беруни и Фархад были изменены их геометрические параметры, что позволило увеличить пропускную способность «основных транспортных артерий города» и повысить безопасность.

«За счёт разделения направлений движения обеспечена его безопасность. Кроме того, строительство островков безопасности создало возможность для безопасного передвижения участников движения, в частности, пешеходов. В качестве примера можно привести реконструкцию на сложном перекрестке улиц Бунёдкор, Караташ, Фуркат и Ислама Каримова („Дружба народов“ — ред.). Уровень пробок, которые наблюдались годами на этих улицах, резко снизился», — сказал он.

Замглавы УБДД ГУВД отметил, что несмотря на принимаемые меры, за первые восемь месяцев года в столице произошло 645 ДТП, в результате которых число пострадавших выросло с 720 до 775 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Практически половина всех ДТП — 47,9% — произошла из-за превышения скорости.

В связи с этим управление считает целесообразным снизить максимальную разрешённую скорость на всех улицах в пределах Малой кольцевой автодороги до 60 км/ч, поскольку в этой зоне расположены основные органы государственной власти, крупные торговые центры, множество учебных заведений, места отдыха и объекты притяжения населения.

Кроме того, на отдельных улицах для полноценного обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения и сокращения дорожно-транспортных происшествий, связанных со смертями, а также создания удобных условий для участников движения признано требуется снижение разрешенной скорости до 50 км/ч, считают в УБДД.

На каких участках улиц предлагается снизить скорость до 50 км/ч





Участок протяженностью 0,67 км на улице Алишера Навои от улицы Шарафа Рашидова до улицы Лабзак, где расположены два перекрёстка и один нерегулируемый пешеходный переход.





Участок улицы Махтумкули от улицы Мирзо-Улугбека до улицы Яхъё Гулямова.





Участок в 1,9 км на улице Амира Темура от Алишера Навои до Малой кольцевой, где расположены пять перекрёстков и два нерегулируемых пешеходных перехода. На этом отрезке находятся Алайский рынок, хокимият Юнусабадского района, Финансовый институт, компания «Тошшахартрансхизмат», многочисленные магазины и объекты обслуживания.





Участок Малой кольцевой от проспекта Бунёдкор до улицы Катартал.





Участок в 0,8 км на улице Ислама Каримова от улицы Шарафа Рашидова до Анхор буйи, где расположены два перекрёстка, выход со стадиона «Пахтакор» и здание Сената;





Участок в 1,68 км на улице Тараса Шевченко от улицы Ислама Каримова до Нукусской, где расположены пять перекрёстков.



Участок в 4,1 км на улицах Бабура и Фурката от улицы Шота Руставели до улицы Ислама Каримова, где расположены пять перекрёстков и пять нерегулируемых пешеходных переходов.





Участок улицы с круговым движением в 1 км вокруг сквера Амира Темура.

Шерзод Насиров выразил уверенность, что снижение скорости позволит значительно изменить ситуацию с безопасностью движения и спасти жизни множества людей.

Что говорили члены комиссии

Один из депутатов заявил, что от населения поступают жалобы касательно двух путепроводов — рядом со стадионом «Бунёдкор» и станцией метро «Новза». По его словам, из-за частных аварий там появляются постоянные пробки на несколько километров. Он спросил, с чем это связано и какое влияние окажет снижение скорости.

Замглавы УБДД отметил, что пробки часто возникают не перед перекрёстками, а на самих перекрёстках. По этой причине на 29 участках осуществлена реконструкция. Она затронет в целом 140 перекрёстков, что должно привести к сокращению заторов, сказал он.

Начальник отдела по контролю организации дорожного движения УБДД Баходир Мусаназаров сообщил, что на большом участке проспекта Бунёдкор в предыдущие годы было организовано бессветофорное движение, для чего были построены путепроводы, и здесь всегда большой поток машин.

«Из-за высокой скорости происходят мелкие столкновения и возникают пробки. Снижение скорости будет решением этой проблемы. За счёт снижения скорости транспортные средства будут иметь достаточную дистанцию для остановки… Это изучено, [столкновения] происходят из-за скорости», — сказал он.

Другой депутат поднял вопрос ограничения скорости вблизи учебных заведений, которые находятся вдоль загруженных улиц. Он спросил, какие будут приниматься меры, и попросил взять эти заведения под особый контроль.

Шерзод Насиров отметил, что в Ташкенте функционируют 347 государственных и 71 частная школы, из них 131 расположена рядом с крупными улицами. По его словам, вокруг этих школ устанавливаются дорожные знаки б ограничении скорости до 30 и 50 км/ч.

Ещё один депутат призвал заменить старые светофоры на новые с секундомером.

Депутат Муратхон Джураев, который на предыдущей сессии кенгаша выступал против снижения скорости, сообщил, что многие дорожные знаки закрыты деревьями и рекламными баннерами, и попросил решить этот вопрос.

Он также призвал устанавливать «лежачие полицейские» рядом со школами, поскольку не все соблюдают установленный там скоростной режим.

Баходир Мусаназаров отметил, что установка искусственных неровностей целесообразна внутри массивов, но не на магистральных улицах, где передвигается общественный транспорт и имеется большой поток машин.

В ближайшее время предприниматели начнут устанавливать радары, чтобы усилить работу по соблюдению ограничения скорости, сообщил он.

По итогам обсуждения комиссия одобрила решение о внесении предложения по ограничению скорости на рассмотрение следующей сессии кенгаша народных депутатов Ташкента.