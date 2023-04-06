В Янгиарыкском районе Хорезмской области 15-летняя девочка подверглась изнасилованию со стороны 11 или 12 мужчин. Об этом «Газете.uz» на условиях анонимности рассказала тётя пострадавшей.

По её словам, 23 июля ученик 11-го класса вступил с девочкой (2007 года рождения) в половую связь и записал это на видео. Затем он шантажировал её распространением записи в социальных сетях.

«Они дружили между собой. Вышли вечером погулять, он забрал её телефон, издевался и не отдавал. Потом затащил в дом, изнасиловал и вышвырнул. Оказалось, что его друг снял это на видео. На следующий день в школе они угрожали распространением видео в разных интимных каналах и показом записи родителям. Парень сказал, что если она выйдет вечером, он удалит видео при ней. Она согласилась. Вечером он сказал, что удаляет видео, она подошла к нему, а он схватил её и затащил в огород рядом с её домом, где уже ждали другие ребята», — рассказала она.

Женщина утверждает, что её племянница подвергалась изнасилованию каждые 2−3 дня в течение 20 дней. Когда о ситуации стало известно, 13 августа родные подали заявление в Янгыарыкский районный отдел внутренних дел.

«Их было 11−12 парней. Среди них есть и женатые. Один мальчик учился в 11-м классе, остальные — мужчины примерно до 30 лет. Даже есть дальний родственник девочки, муж дочери её тёти… Мы сначала обратились в Янгыарыкский РОВД. Везде относятся наплевательски, им как будто всё равно. Уже тянут 8−9 месяцев. Говорят, экспертиза не вышла, хотя мы сами её провели. Они не хотели брать экспертизу с места происшествия. Там были все улики — и на земле, и на курпаче», — заявила она.

Тётя пострадавшей сообщила, что в тот же день (13 августа) родные обратились в прокуратуру района, затем в прокуратуру Хорезмской области, а после — в Ургенчский РОВД. «Мы также звонили по номеру 1000 (народная приёмная президента — ред.). Тишина», — сказала она.

«В Янгиарыкском РОВД, кажется, все друг друга знают. Когда мы были на улице, эти парни абсолютно спокойно общались со следователями, улыбались. Мы говорим: «Как так? Девочки постеснялись бы». А им все равно. Мы подали заявление в Янгиарыкскую прокуратуру. Прокурор, его, кажется, Гайрат зовут. Он говорит: «Зачем вам этот позор? Зачем вы хотите заявление подавать? Это же девочке будет пятно на всю жизнь. Ей же завтра замуж выходить». А мы говорим: «Если мы промолчим, что дальше? Эти преступники так и будут этим заниматься безнаказанно? Это часто практикуется?» — заявила женщина.

Тётя пострадавшей утверждает, что в Янгиарыкском районе Хорезмской области «такие случаи не редкость, просто не все обращаются с заявлением».

По её словам, уголовное дело было возбуждено, но затем приостановлено на 5,5 месяцев. При этом заявителям не предоставляли копии документов по делу.

Дело возобновилось 4 апреля после прибытия в район детского обмудсмана Алии Юнусовой. В этот же день стало известно о задержании трёх подозреваемых.

«Мы вчера узнали, что дело приостанавливалось. А почему приостановили? Они говорят, что экспертизу ждали, [подозреваемые] не сдавали друг друга… После приезда Алии Юнусовой следователи начали нам звонить, хотя до этого они не отвечали нам. Когда мы к ним ходили, нам говорили, что их нет на рабочих местах. Когда приехала детский омбудсман, они нам сообщили, что поймали трёх ребят, а четвёртого ищут», — отметила она.

Женщина утверждает, что экспертиза выявила возможную причастность только 3−4 подозреваемых.

«Вчера прокурор в присутствии детского омбудсмана нам говорит: „А почему ваша девочка вышла вечером на улицу?“ А где это видано, что если девочка вышла вечером на улицу, её можно насиловать? Где-то прописано у нас, что нельзя выходить на улицу вечером?» — заявила тётя пострадавшей.

Она также рассказала, что девочку пришлось перевести в другую школу в другом районе, поскольку это «вынудила сделать» администрация предыдущей школы.

«В администрации школы говорят, что если в округе девочки узнают об этом, то у них поведение тоже может измениться. Хотя наша девочка очень спокойная, она отличница, участница олимпиад, занимает высокие места в Kundalik (электронный дневник — ред.). При этом никто не пришёл и не отругал этих парней», — заявила женщина.

Тётя пострадавшей вновь акцентировала внимание на слова сотрудников правоохранительных органов, которые спрашивали о выходе девочки на улицу в вечернее время.

Все они спрашивают, почему девочка выходит на улицу вечером? Мы даже понять не можем. Раз девочка вышла на улицу, любая девочка, значит, не может выходить на улицу? Они говорят: «Может она сама захотела?» Ага, 15-летняя девочка захотела, чтобы 11 парней ее насиловали. Мы надеемся, что кто-то нас услышит", — отметила она.

Комментарий детского омбудсмана

Уполномоченный Законодательной палаты Олий Мажлиса по права ребёнка Алия Юнусова в интервью «Газете.uz» сообщила, что уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 128 Уголовного кодекса (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет / наказывается обязательными общественными работами до 480 или исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы от 1 года до 3 лет).

Детский омбудсман провела встречу с представителями прокуратуры Хорезмской области, а также запросила дополнительные материалы и обращения по уголовному делу.

«Мы дали свои рекомендации и представителям областной прокуратуры, и представителям органов внутренних дел по поводу разбирательства и заявления тёти пострадавшей, чтобы были приняты все меры по обеспечению прав несовершеннолетней», — подчеркнула она.

Алия Юнусова сообщила, что также направила письмо в Генеральную прокуратуру и МВД, чтобы они взяли дело на особый контроль.

«Выходила девочка вечером на улицу или нет, это не важно. Ничто не может оправдать насилие против несовершеннолетнего», — заявила она.

Данный случай стал известен на фоне громкого скандала, связанного с бывшим начальникам управления юстиции Хорезмской области Айбеком Машариповым и Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анваром Курязовым, которые в сентябре прошлого года за половую связь с воспитанницами семейного детдома в Ургенче были приговорены к 1,5 годам ограничения свободы. После общественного резонанса прокуратура внесла протест на решение суда, а 6 апреля Верховный суд вынес решение о возврате дела на повторное рассмотрение.

Напомним, 6 апреля Сенат Узбекистана одобрил поправки в законодательство, которые усиливают защиту детей и женщин от насилия.