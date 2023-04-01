Заведующая семейным детским домом в одной из областей Узбекистана в течение 10 месяцев предположительно принуждала трёх несовершеннолетних воспитанниц вступать в половую связь с начальником областного управления юстиции и главой районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает проект против насилия Nemolchi.uz.

Заседание суда, на котором рассматривалось дело, возбуждённое в отношении заведующей детдомом и начальников двух ведомств, прошло в сентябре 2022 года.

По данным проекта, заведующая детдомом отобрала трёх девочек, находящихся на её попечении (Азиза, Раъно и Диля — имена изменены) и на протяжении 10 месяцев (с мая 2021 по февраль 2022 года) «использовала их для сексуальной связи с разными мужчинами за материальное вознаграждение».

«Например, в начале мая 2021 года она выбрала Азизу, которой на тот момент не было и 16 лет, и заставила её переспать с одним из своих знакомых. Девочка не хотела этого делать, сопротивлялась, но тогда заведующая заставила принести скалку из кухни и стала избивать малолетнего брата девочки на глазах у других детей. Сломив волю девочки, заведующая в дальнейшем заставила её спать со всеми мужчинами, с которыми она прикажет», — сообщает Nemolchi.uz.

Начальник областного управления юстиции якобы обещал применить свои полномочия для решения проблем заведующей, а в апреле 2021 года подарил ей в качестве благотворительности принтер (он находился на балансе управления юстиции и использовался в работе, но позже пришёл в негодность).

«Через пару недель после такой „благотворительности“ мужчина потребовал от заведующей детским домом предоставить ему девочку для сексуальных утех. Тогда она выбрала 17-летнюю сироту Раъно и стала лишать её еды, изолировала от других детей, запрещала куда-то выходить, а затем сказала, что она обязана переспать с начальником облюста, потому что он купил девочке спортивную обувь за 250 тысяч сумов. В итоге мужчина переспал с девочкой, а для занятия сексом с несовершеннолетней использовал квартиру, которая была выделена управлению юстиции в качестве служебного дома для сотрудников», — говорится в материале проекта.

Через месяц, в июне 2021 года, глава облюста якобы снова «потребовал девочку от заведующей и в той же квартире переспал с 15-летней Азизой, а позже — с 16-летней воспитанницей Дилей».

«История повторялась снова и снова… Фактически на протяжении 10 месяцев служебная квартира областного управления юстиции использовалась как платформа для сексуальной связи начальника облюста с несовершеннолетними девочками», — заявили в Nemolchi.uz.

Начальник отдела чрезвычайных ситуаций якобы также обещал заведующей детдомом помочь решить её проблемы. В начале мая он подарил в качестве спонсорской помощи детский диван, шкаф, кухонный стол и передал детям разные сладости.

«Взамен в начале июня 2021 года он также потребовал девочку для занятий сексом и переспал с упомянутой выше 17-летней сиротой Раъно в спальном помещении детского дома. В конце июня он заплатил 200 тысяч сумов заведующей детским домом и снова переспал с этой девочкой. А затем привёз в детский дом продукты питания и напитки и взамен за это принудил к сексу 15-летнюю Азизу. Девочек неоднократно принуждали к сексу с ним, а встречи проходили как в самом детском доме, так и в других местах», — говорится в материале проекта.

В Nemolchi.uz отметили, что несовершеннолетние находились в зависимом положении и поэтому не могли дать добровольное и информированное согласие на вступление в половой акт.

Сообщается, что на суде все обвиняемые утверждали, что «девочки делали это по собственному желанию и их никто не принуждал».

В сентябре суд первой инстанции приговорил заведующую детским домом к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по пункту «а» части 3 статьи 135 (торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет), пунктом «г» части 2 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты путём злоупотребления должностным положением) и части 1 статьи 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана.

Начальники управления юстиции и управления по чрезвычайным ситуациям были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 128 (половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, заведомо для виновного не достигшим 16 лет) и старой редакцией статьи 128−1 (вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путём предоставления ему материальных ценностей либо имущественной выгоды) Уголовного кодекса.

Они получили наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год и 6 месяцев. Им запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, а также менять место жительства без согласования с органами пробации и покидать пределы своего региона проживания.

В декабре 2022 года суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.

«Достаточное ли это наказание по отношению к людям в описанном кейсе? Увы, даже среди сотрудников ведомств многие считают, что есть развратные несовершеннолетние девочки, они сами вешаются на мужиков и хотят секса. Никто не хочет задумываться о причинах. Никто не хочет слышать, что возраст сексуального согласия в нашей стране — 16 лет. А значит, любой секс с лицом, не достигшим 16 лет, должен считаться как изнасилование», — считают в Nemolchi.uz.

Статьи Уголовного кодекса, по которым осудили виновных:

статья 128 УК (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет) наказывается обязательными общественными работами до 480 часов или исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы от 1 года до 3 лет.

(вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет) наказывается обязательными общественными работами до 480 часов или исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы от 1 года до 3 лет. статья 128−1 УК (вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путём предоставления материальных ценностей либо имущественной выгоды) наказывается обязательными общественными работами до 300 часов или исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы до 2 лет либо лишением свободы до 2 лет.

(вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путём предоставления материальных ценностей либо имущественной выгоды) наказывается обязательными общественными работами до 300 часов или исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы до 2 лет либо лишением свободы до 2 лет. пункт «а» части 3 статьи 135 УК (торговля людьми, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет) наказываются лишением свободы от 8 до 12 лет.

(торговля людьми, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет) наказываются лишением свободы от 8 до 12 лет. пункт «г» части 2 статьи 167 УК (хищение путём присвоения или растраты путём злоупотребления должностным положением) наказывается штрафом от 100 до 300 БРВ или обязательными общественными работами до 480 или исправительными работами до 2 лет либо ограничением свободы от 2 до 5 лет или лишением свободы до 5 лет.

(хищение путём присвоения или растраты путём злоупотребления должностным положением) наказывается штрафом от 100 до 300 БРВ или обязательными общественными работами до 480 или исправительными работами до 2 лет либо ограничением свободы от 2 до 5 лет или лишением свободы до 5 лет. часть 1 статьи 209 УК (должностной подлог) — наказывается штрафом от 100 до 300 БРВ или лишением определённого права до 5 лет или обязательными общественными работами до 360 либо исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 2 лет или лишением свободы до 3 лет.

По данным источников «Газеты.uz», речь идёт о должностных лицах управления юстиции Хорезмской области и отдела по чрезвычайным ситуациям Янгиарыкского района.