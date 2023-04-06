Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана 6 апреля рассмотрела кассационный протест прокуратуры Хорезмской области на приговор бывшим начальникам управления юстиции области Айбеку Машарипову и Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвару Курязову, осуждённым за половую связь с воспитанницами детдома в Ургенче.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда, решение апелляционной инстанции Хорезмского областного суда по уголовным делам от 27 декабря в отношении двух бывших чиновников отменено. Дело должно быть повторно рассмотрено апелляционной инстанцией.

Как мы писали, апелляционная инстанция суда 27 декабря оставила без изменений решение суда первой инстанции (Хивинского районного суда), который в сентябре прошлого года дал обоим мужчинам по 1,5 года ограничения свободы.

Заведующая детдомом Юлдуз Худайбергенова, напомним, была приговорена к 5,5 годам лишения свободы.

О преступлениях стало известно спустя почти семь месяцев — после публикации проекта против насилия Nemolchi.uz.