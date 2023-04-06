На пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана 6 апреля одобрен закон о внесении поправок в законодательство, которые усилят защиту прав, свобод и интересов женщин и детей, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Законом устанавливаются соответствующие меры административной и уголовной ответственности за семейное (бытовое) насилие, то есть насилие, совершенное в отношении супруги или супруга, бывшей супруги или бывшего супруга, лица, совместно проживающего на основе единого хозяйства или лица, имеющего общего ребенка.

К лицам, совершившим сексуальное насилие, в том числе в отношении несовершеннолетних, не могут применяться досрочное условное освобождение от наказания или замена наказания более мягким. Напротив, наказания за такие преступления ужесточаются, говорится в сообщении.

Кроме того, устанавливается ответственность за домогательства и преследования женщин, а также за преследование и неисполнение родителями обязанностей по назначению опекуна или попечителя своим несовершеннолетним детям.

В соответствии с действующим законодательством, знание обвиняемым возраста жертвы является одним из критериев при квалификации таких преступлений, как изнасилование и насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме (так называемая заведомость). Теперь это правило отменяется, то есть незнание обвиняемым возраста потерпевшего не освобождает его от ответственности.

Поправками также предусматривается запрет на занятие лицами, совершившими сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, работой с детьми. Будет также вестись перечень лиц, совершивших такие виды преступлений.

Закон, одобренный Сенатом, вступит в силу после подписания президентом Узбекистана.

Председатель Сената Танзила Нарбаева в своём выступлении обратилась к Верховному суду с просьбой обобщить судебную практику по правонарушениям и преступлениям, связанным с насилием в отношении женщин и детей. Она также попросила Верховный суд принять решение пленума, направленное на правильное применение новых поправок в судебной практике.

Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел Танзила Нарбаева рекомендовала активизировать работу по предупреждению преступлений, связанных с насилием в семье, в отношении женщин и детей, и обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства при проведении дознания и следственных действий.

Глава Сената также попросила Генпрокуратуру обеспечить действенный прокурорский контроль за чётким и единообразным применением должностными лицами норм нового закона.

Напомним, поправки разрабатывались целый год рабочей группой из представителей министерств и ведомств, негосударственных и международных организаций, а также гражданских активистов, в том числе активисток проекта Nemolchi.uz. Процесс был сложным — «Газета.uz» писала об этом.

Только за последнюю неделю стали известны сразу несколько случаев сексуального насилия над несовершеннолетними девушками: в Хорезмской области воспитанниц семейного детского дома принуждали к половой связи с чиновниками, приёмный отец в Кашкадарье изнасиловал 13-летнюю девочку, после чего она забеременела и ей сделали аборт. Кроме того, в Telegram-канале Никиты Макаренко было опубликовано сообщение женщины, чью несовершеннолетнюю племянницу изнасиловали также в Хорезме. «Газета.uz» поговорила с автором сообщения и готовит материал об этом.