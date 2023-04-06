Компания UNG Petro, управляющая автозаправочными станциями «Узбекнефтегаза», прокомментировала публикацию финансиста Отабека Бакирова от 3 апреля касательно формирования цен на бензин в Узбекистане.

«Парадокс Узбекистана»

Отабек Бакиров написал, что в Узбекистане цена на бензин не изменилась, когда котировки нефти упали с 85 до 70 долларов, но снова выросла, когда нефть подорожала до 85 долларов. Он назвал это «парадоксом Узбекистана».

Стоимость европейской нефти Brent 3 апреля впервые с начала марта поднялась выше 85 долларов за баррель. Обновлению месячного максимума способствовало решение ОПЕК+ (Организация стран-экспортёров нефти), принятое в воскресенье, по сокращению нефтедобычи до конца года на 1,15 млн баррелей в сутки в дополнение к уже оговорённым 2 млн б/с. В частности, Саудовская Аравия намерена дополнительно снизить добычу на 500 тысяч б/c.

В первые недели марта цены на нефть упали с 85 до 70 долларов, однако цены на бензин в Узбекистане не снизились, отметил он. При этом с пятницы цены на бензин Аи-80 поднялись с 6000 до 6050−6100 сумов.

Он напомнил, что с декабря 2022 года до конца 2023 года были обнулены акцизный налог на бензин Аи-80 и его розничную продажу (после этого в декабре сообщалось, что стоимость Аи-80 может упасть до 5500 сумов, но она снизилась с 6800 до 5700 сумов, а потом увеличилась до 6000 сумов). Источник «Газеты.uz» в Министерстве экономики и финансов сообщал, что за счёт предоставленной льготы госбюджет недополучит около 1,3 трлн сумов.

По мнению финансиста, в условиях монополизации производства, импорта, оптовой и розничной торговли обнуление акциза не остановит рост цен, а послужит только «увеличению маржи монополистов».

«Доля UNG Petro — всего 2,3%»

В UNG Petro заявили, что на основе решений президента и правительства принимаются меры по либерализации экономики и сокращению административного регулирования, созданию эффективной конкурентной среды на рынках товаров и услуг, а также постепенному переходу к формированию цен на рыночных принципах.

На сегодняшний день бензин и дизельное топливо, произведённые из нефти и газового конденсата, добываемых на территории Узбекистана, реализуются нефтеперерабатывающими заводами только через биржевые торги.

Около 3000 автозаправочных станций в Узбекистане имеют право на участие в этих торгах, из них только 70 (или 2,3%) находятся в управлении UNG Petro, дочерней компании «Узбекнефтегаза», говорится в заявлении.

Кроме того, перечисленные АЗС не имеют препятствий для ввоза бензина марки Аи-80, заявили в компании.

В UNG Petro считает «мягко говоря, неуместными» слова Отабека Бакирова о повышении цен на бензин с 6000 до 6100 сумов, или на 1,7%, поскольку на неё «приходится 2,3% доли рынка». Компания не уточнила объёмы реализуемого бензина.

Финансист в ответ отметил, что основными показателями для измерения доли являются добыча полезных ископаемых, объём производства, импорта и продаж, а не количество АЗС.

В постановлении президента от 19 декабря 2022 года отмечалось, что в Узбекистане имеется 2226 бензиновых и дизельных заправок.

Большая часть производимого в Узбекистане бензина приходится на Бухарский нефтеперерабатывающий завод, подконтрольный «Узбекнефтегазу». БНПЗ производит 77% всего бензина Аи-80, остальная часть — на Ферганском НПЗ, написал Отабек Бакиров. Согласно биржевым данным, на долю «Узбекнефтегаза» и подконтрольных ей дочерних компаний приходится не менее 80% реализуемого на бирже бензина.

По его данным, наибольший объем импорта бензина, особенно марки Аи-80, в январе-феврале осуществлён «Узбекнефтегазом».

Финансист заключил, что «если крупнейший добытчик является монополистом, крупнейший производитель является монополистом, крупнейший импортёр является монополистом, крупнейший продавец является монополистом, то он является монополистом, который может использовать своё монопольное положение для манипулирования ценами».