Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 декабря вместе с документом о государственной поддержке производства электромобилей подписал постановление о расширении инфраструктуры использования электромобилей. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в правительстве.

В документе отмечается, что нехватка зарядных станций сдерживает массовый переход жителей на электрические автомобили. Кроме того, отсутствуют правовые основы продажи электроэнергии предпринимателями через зарядные станции.

Согласно постановлению, с 1 января 2024 года все вновь возводимые торговые и бизнес-центры, места развлечений и отдыха, автозаправочные станции, отели и объекты инфраструктуры вдоль автомобильных дорог международного и государственного значения в обязательном порядке будут оборудованы зарядными станциями. Министерству строительства поручено разработать необходимые технические условия для этого.

До конца 2024 года количество зарядных станций по стране должно достичь 2500. Сейчас в Узбекистане насчитывается около 70 станций, до конца года планируется запустить ещё 30.

В 2023 году на аукцион будут выставлены 1400 участков для установки зарядных станций. Кроме того компания «Региональные электрические сети» должна установить 500 станций вдоль автодорог. В 2023—2024 годах на аукцион через систему K-savdo должны быть выставлены свободные участки территорий государственных органов и организаций для установки минимум 500 зарядных станций.

С 1 января 2023 года предприниматели получают право продавать электроэнергию через свои зарядные станции. При этом тариф услуги будет устанавливаться ими самостоятельно, независимо от утверждённых в стране тарифов на электроэнергию.

С 1 января 2023 года по 1 января 2026 года:

земельные участки под зарядными станциями и автостоянки, где они установлены, освобождаются от уплаты земельного налога, а зарядные станции — от налога на имущество. Ожидается, что за счёт этой льготы в распоряжении предпринимателей в следующем году останется в общей сложности 2,4 млрд сумов, в 2024-м — 9,4 млрд сумов;

предприниматели, чьей основной деятельностью является оказание услуг зарядных станций, освобождаются от налога на прибыль, а их прибыль с оказания этой услуги — от налога с оборота;

импортируемые зарядные станции, их компоненты и технологические устройства для сервисной инфраструктуры освобождаются от таможенной пошлины.

Руководителями регионов и Министерству энергетики поручено до 1 декабря 2023 года установить минимум по 1 (4-канальной) зарядной станции мощностью 60 кВт на бензиновых, дизельных и газовых заправках. Сегодня в стране насчитывается 4652 автозаправочные станции, в том числе 1443 — по сжатому газу, 983 — сжиженному газу и 2226 — бензину и дизелю.

Министерству экономического развития и сокращения бедности поручено до 1 июля 2023 года завершить мероприятия по созданию Фонда развития «зелёной экономики».

Мы писали, что другим постановлением президента определены меры по государственной поддержке производства электромобилей в стране. Покупателям покроют часть процентов по кредиту на покупку электромобилей местного производства. Электромобили также закупят для госорганов и хокимиятов.