Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 апреля рассмотрел предложения по размещению объектов торговли и сервиса под эстакадами надземного метро Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.





Было отмечено, что на участке линии, пролегающей через территорию Яшнабадского района, имеется свободное пространство протяжённостью 4 км. Здесь могут быть созданы зелёные зоны, парковки, площадки для воркаута, пункты торговли и обслуживания. Согласно презентации, показанной телеканалом «Узбекистан 24», земля может быть также выделена для кафе, магазинов, парикмахерских и аптек.





В сообщении говорится, что был рассмотрен опыт Берлина (Германия) по использованию пространства под надземными линиями метро.

Президент дал указание разделить эти участки на лоты и предложить их в аренду предпринимателям. При этом должны быть предусмотрены все меры безопасности.





Отметим, что проект сдачи мест под эстакадами метро был презентован хокимом Яшнабадского района Бахтиёром Рахманкуловым ещё в сентябре 2020 года. Тогда также говорилось, что территорию под линией метро планируется благоустроить, открыв там кафе, рестораны и магазины.

Проект, представленный в сентябре 2020 года.

В феврале мы писали о планах создать под эстакадами надземного метро в Яшнабадском и Сергелийском районах 2700 парковочных мест для автомобилей: 1200 мест на площади 2,9 га в Яшнабадском районе и 1500 мест на площади 3,37 га в Сергелийском районе.