Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 апреля рассмотрел предложения по размещению объектов торговли и сервиса под эстакадами надземного метро Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

надземное метро, ташкент, шавкат мирзиёев, яшнабадский район

Было отмечено, что на участке линии, пролегающей через территорию Яшнабадского района, имеется свободное пространство протяжённостью 4 км. Здесь могут быть созданы зелёные зоны, парковки, площадки для воркаута, пункты торговли и обслуживания. Согласно презентации, показанной телеканалом «Узбекистан 24», земля может быть также выделена для кафе, магазинов, парикмахерских и аптек.

надземное метро, ташкент, шавкат мирзиёев, яшнабадский район

В сообщении говорится, что был рассмотрен опыт Берлина (Германия) по использованию пространства под надземными линиями метро.

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Президент дал указание разделить эти участки на лоты и предложить их в аренду предпринимателям. При этом должны быть предусмотрены все меры безопасности.

надземное метро, ташкент, шавкат мирзиёев, яшнабадский район

надземное метро, ташкент, шавкат мирзиёев, яшнабадский район

Отметим, что проект сдачи мест под эстакадами метро был презентован хокимом Яшнабадского района Бахтиёром Рахманкуловым ещё в сентябре 2020 года. Тогда также говорилось, что территорию под линией метро планируется благоустроить, открыв там кафе, рестораны и магазины.

Проект, представленный в сентябре 2020 года.Проект, представленный в сентябре 2020 года.

В феврале мы писали о планах создать под эстакадами надземного метро в Яшнабадском и Сергелийском районах 2700 парковочных мест для автомобилей: 1200 мест на площади 2,9 га в Яшнабадском районе и 1500 мест на площади 3,37 га в Сергелийском районе.