Земельные участки под линией надземного кольцевого метро в Ташкенте будут выставлены на аукцион. Здесь появится благоустроенная территория с кафе, ресторанами и магазинами, а за счет расширения улицы будут построены прогулочная зона и велодорожки. О проекте в эфире телеканала «Узбекистан 24» рассказал хоким Яшнабадского района Бахтиёр Рахманкулов.

Сообщается, что вся территория между станциями «Дустлик-2 и «Куйлюк» будет полностью благоустроена и обеспечена необходимой инфраструктурой.

Фото: «Узбекистан 24»

«Более 11 км участка разделены на шесть лотов, в результате чего у нас образовалась территория площадью 153 тысячи кв. м. Современному метро должны соответствовать современные магазины, поэтому здесь не будет маленьких магазинов разных типов. Все будет выстроено согласно единой концепции по Ахангаранскому шоссе до Рохат», — сказал глава района.

Вдоль Ахангаранского шоссе запланировано строительство отдельной дороги для автомобилей шириной 10 м с учетом параллельной парковки. На другую сторону также будут отведены 10 метров для создания прогулочной зоны и велодорожек.

Фото: «Узбекистан 24»

Хоким добавил, что исходя из запросов и предложений со стороны предпринимателей и инвесторов будет определено процентное соотношение размещения торговых объектов и пунктов общепита, а все лоты и подлоты будут реализованы через аукцион.

Фото: «Узбекистан 24»

Размещение магазинов и прогулочных зон под линией метрополитена полностью безопасно, так как при строительстве фундамента учитывалось появление дополнительной инфраструктуры, отмечается в репортаже.

Первый этап надземного кольцевого метро был введен в строй в конце августа. Протяженность линии от станции «Дустлик-2» до рынка Куйлюк составляет 11 км, всего на этом участке построено 7 станций.

В недавнем фотообзоре «Газеты.uz» говорилось о том, что новые линии метро плохо связаны с окружающими объектами и недоступны маломобильным людям.