В Ташкенте под эстакадами надземного метро планируется создать 2700 парковочных мест. Об этом на брифинге АИМК сообщил начальник службы движения Ташкентского метрополитена Султан Кадиров.

По его словам, согласно постановлению президента от 8 июля 2022 года (ПП-313) о дополнительных мерах по повышению эффективности системы общественного транспорта Ташкента, запланировано создание автопарковок на 1200 мест на площади 2,9 га под эстакадой надземной линии метро в Яшнабадском районе, а также на 1500 мест на площади 3,37 га под эстакадой метро, проходящей по Сергелийскому району.

В пресс-службе метрополитена «Газете.uz» сообщили, что это постановление президента имеет форму ДСП (документ для служебного пользования), то есть он отсутствует в открытом доступе.

Как мы сообщали ранее, в переходе на станции метро «Новза» в Ташкенте будут открыты торговые ряды. В администрации метро отметили, что решение обусловлено соответствием перехода нормам градостроительства и умеренным пассажиропотоком.

Султан Кадиров также сообщил, что 10 поездам метрополитена добавили ещё по одному вагону. До конца года планируется закупить ещё 14 новых современных поездов «Москва».

Ожидается, что в результате этих мер сократится интервал движения поездов.

В сентябре 2020 года сообщалось, что территорию под надземным метро в Яшнабадском районе планируется благоустроить, открыв там кафе, рестораны и магазины. Улицу вдоль линии метро хотели расширить для создания прогулочной зоны, параллельной парковки автомобилей и велодорожек.