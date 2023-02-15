Несколько стран решили бойкотировать чемпионат мира по боксу, который пройдёт в Индии и Узбекистане.

Вечером 8 февраля Федерация бокса США на официальном сайте организации выступила с заявлением, в котором сообщила об отказе американских команд от участия в мужском и женском чемпионатах мира. Заявление содержит целый ряд причин, но главной является решение Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить боксёрам из России и Беларуси выступать под своими национальными флагами.

Глава USA Boxing Майк Макэти обратил внимание, что на прошедшем боксёрском турнире в марокканском Марракеше россияне выступали под своим флагом и гимном.

Он также перечислил и другие претензии к IBA, из-за которых, по его мнению, участие в чемпионатах мира «нарушит не только санкции Международного олимпийского комитета (МОК), утверждённые 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности».

В списке претензий указано нарушение процедуры отбора судей, спонсорство «Газпрома», который находится под санкциями, «непрозрачные» бюджеты и неодинаковые призовые мужчин и женщин (призёры-мужчины получают больше женщин).

Вслед за США Федерация бокса Ирландии также приняла решение отказаться от участия в мужском и женском чемпионатах мира из-за допуска туда российских спортсменов под флагом страны, сообщило издание Irish Independent (IABA). Совет директоров IABA проголосовал за бойкот турниров — 15 человек было за, 5 — против.

Президент Ассоциации бокса Чехии Марек Шимак подтвердил намерение сборной Чехии бойкотировать чемпионат мира по боксу. В интервью Sport.cz он назвал этот шаг поддержкой Украины и реакцией на то, что Международная ассоциация бокса остаётся под управлением россиянина Умара Кремлёва, который связан с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Да, там будут большие призовые. 25 тысяч долларов за две бронзовые медали, 50 тысяч — за серебро и 100 тысяч — за золото. Кремль хочет превратить чемпионат мира в бизнес. Это неплохо, но он не сможет решить проблему, выступив против МОК», — заявил он.

Глава боксёрской ассоциации Швеции Пер-Аксель Шёхольм заявил, что страна присоединяется к бойкоту чемпионата мира по боксу, если на турнире будут выступать российские и белорусские спортсмены.

«Здесь нет ни демократии, ни прозрачности. Мы не принимаем обращение IBA. Нет демократии и призрачности. Мы работали в течение нескольких лет, чтобы добиться изменений, но безуспешно. Тогда они сами решили допустить Россию и Беларусь к соревнованиям, причём под национальными флагами», — приводит его слова «Чемпионат» со ссылкой на SVT.

Федерация бокса Канады присоединилась к бойкоту женского и мужского чемпионатов мира из-за участия российских и белорусских спортсменов, а также в знак протеста против того, как действует мировой руководящий орган этого вида спорта.

Глава спортивной организации Райан О’Ши заявил, что испытывает серьёзные опасения по поводу будущего спорта из-за продолжающейся коррупции в IBA.

Великобритания не будет участвовать в чемпионате мира по боксу среди женщин в следующем месяце в Индии из-за опасений по поводу участия российских спортсменок под их национальным флагом. В спортивной организации заявили, что рассматривают вопрос о том, будет ли мужская команда участвовать в чемпионате мира в Ташкенте.

Стоит отметить, что женский чемпионат мира по боксу пройдёт в Индии с 15 по 31 марта, мужской — в Ташкенте, с 1 по 14 мая.

Умар Кремлев возглавляет IBA (ранее AIBA) с декабря 2020 года. Ранее он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России. На момент его назначения долги IBA составляли 20 млн долларов. В мае 2021 года Кремлев заявил о полном погашении всех задолженностей. В 2022 году он был переизбран на пост президента IBA.

В июне 2019 года исполком МОК из-за долгов рекомендовал приостановить членство IBA в организации, но сохранить бокс в программе Олимпийских игр-2020 в Токио. На сессии МОК эта рекомендация была утверждена. В результате организацией боксёрских соревнований на летних Олимпийских играх 2021 года в Токио занимался МОК.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, 4 марта IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксёров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.

В июне прошлого года МОК объявил, что боксёрский турнир на Олимпийских играх 2024 года в Париже снова будет проведён не под эгидой IBA. Кроме того, бокс не включён в предварительную программу Игр 2028 г. В декабре комитет оставил в силе приостановку членства IBA.