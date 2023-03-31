В Шайхантахурском районном суде по уголовным делам Ташкента вынесен приговор четырём представителям компаний Uz Avto Premium и Аvto Alo Group МТ (один учредитель, созданы в 2020 году), которые мошенническим путём получили у 248 человек 12 млрд сумов. Об этом сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

Суд длился почти год. Пострадавшие сообщили, что компании обещали им в течение короткого срока — двух недель — поставить автомобили Nexia 3, Lacetti, Cobalt, Malibu и Isuzu, однако по прошествии двух лет они так и не получили машины. Получив первый взнос, представители компании переставали выходить на связь, сообщила одна пострадавшая.

В репортаже телеканала видно, что во время судебного процесса один из обвиняемых, работавший менеджером, бил по стеклу клетки и кричал. Позже в интервью журналистам он рассказал, что «если бы знал о мошенничестве, не работал бы там».





Решением суда 29-летний руководитель Uz Avto Premium приговорён по пунктам «а» и «в» части 4 статьи 168 (мошенничество, совершённое в особо крупном размере организованной группой или в ее интересах), пунктам «а» и «б» части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование повторно или опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса Узбекистана к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

26-летний обвиняемый по аналогичным статьям получил 9 лет лишения свободы.

27-летний глава Аvto Alo Group МТ по этим же статьям, а также пунктам «а» и «б» части 2 статьи 277 (хулиганство, повлёкшее причинение средней тяжести телесного повреждения, совершенное группой лиц) приговорён к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

30-летняя женщина осуждена по пунктам «а» и «в» части 4 статьи 168 и пунктам «а» и «б» части 2 статьи 228 УК и приговорена к 5 годам ограничения свободы.

Суд также постановил взыскать с осуждённых солидарно ущерб в отношении 232 потерпевших.

Некоторые потерпевшие устроили конфликт в зале суда. В отношении 5 человек оформлены протоколы о привлечении к административной ответственности за оказание сопротивления представителям власти.

Это не первый случай, когда покупатели были обмануты компаниями, обещавшими быструю поставку автомобилей. В 2020 году сообщалось о почти 17 тысячах пострадавших от деятельности компании Avto 60 oy, предлагавшей покупку автомобиля в рассрочку на 60 месяцев без процентов. Ущерб оценивался в 6 млн долларов.

В том же году мы писали, что сотни людей пострадали от деятельности компании AvtoRental, предлагавшей покупку автомобиля в рассрочку на 40 месяцев без процентов. Руководитель компании был объявлен в розыск.

Сообщалось также о пресечении в Ташкенте деятельности компании Auto Makon, предлагавшей автомобили в беспроцентную рассрочку. С жалобами на неё обратилось более 150 человек.

В Джизаке компания Almaz super avto предлагала услуги по приобретению автомобилей в беспроцентную рассрочку. Следствие нашло в её работе признаки финансовой пирамиды.