В Чиланзарском районном суде по уголовным делам 29 марта завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Avto oltmish oy», которые обвинялись в мошенничестве, незаконном привлечении средств и других преступлениях, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Компания, от деятельности которой пострадали почти 19 тысяч человек, предлагала автомобили в беспроцентную рассрочку на 60 месяцев. Ущерб оценивался в 6 млн долларов.

По делу в качестве обвиняемых проходили пять человек:

Ж. Баходиров (1996 г. р., уроженец Ташкента, ранее судим, учредитель OOO «Avto oltmish oy»);

О. Мирзаев (1986 г. р., Ташкент, ранее судим, безработный);

Э. Курбонов (1980 г. р., Ташкент, ранее не судим, безработный);

М. Гулмирзаева (1985 г. р., Ташкентская область, ранее не судима, главный бухгалтер компании);

М. Хакимова (1981 г. р., Ташкент, ранее не судима, консультант).

Суд признал Ж. Баходирова виновным по пунктам «б» и «в» части 2, пунктам «а» и «б» части 3 статьи 168 (мошенничество), статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) УК и приговорил к 8 годам лишения свободы. На основе пункта 1 статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса подсудимый признан невиновным по статье 179 (лжепредпринимательство), пункту «а» части 2 и части 3 статьи 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей).

О. Мирзаев признан виновным по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 168, пунктам «б» и «в» части 2 статьи 188−1 (незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и статье 243 УК и приговорён к 7 годам лишения свободы. Он также реабилитирован по пункту 1 статьи 83 УПК и признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 179, пунктом «а» части 2 и частью 3 статьи 184 УК.

Э. Курбонов признан виновным по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 168, пунктам «б» и «в» части 2 статьи 188−1 УК и приговорён к 6 годам лишения свободы. Реабилитирован и признан невиновным по статье 179, пункту «а» части 2 и части 3 статьи 184 УК.

Все трое осужденных будут отбывать сроки в колонии общего режима.

М. Гулмирзаева признана виновной по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты), пунктам «а» и «б» части 3 статьи 168, пунктам «а» и «в» части 2 статьи 188−1, пункту «б» части 2 и части 3 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) УК. Ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы (с учётом предварительного задержания на 14 дней — на 4 года 11 месяцев 16 дней). Она также реабилитирована и признана невиновной по статье 179, пункту «а» части 2 и части 3 статьи 184 и статье 243 УК.

М. Хакимова признана виновной по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 168, пунктам «б» и «в» части 2 статьи 188−1 и освобождена от наказания на основании статьи 70 (освобождение от наказания в силу утраты лицом общественной опасности) УК. Женщина реабилитирована и признана невиновной по статье 179, пункту «а» части 2 и части 3 статьи 184 и статье 243 УК.

Суд постановил, что нанесённый ущерб будет возмещён подсудимыми в солидарном порядке. Кроме того, переписанные по факту уголовного дела и поступившие от продажи имущества средства будут распределены между пострадавшими.