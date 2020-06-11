Следственный департамент МВД Узбекистана сообщил о пресечении деятельности компании Almaz super avto, которая предлагала гражданам услуги по приобретению автомобилей в беспроцентную рассрочку.

Компанию основали в Джизаке гражданин Э. И. с подельниками, проработала она с мая по сентябрь прошлого года. Гражданам предлагалось приобрести автомобили в рассрочку без процентов сроком от 2 до 5 лет по тарифам от 2,6 до 9,1 млн сумов в зависимости от марки автомобиля.

«Предприниматели» рекламировали свои услуги на флаерах, в социальных сетях и СМИ, открыли филиалы в Андижане, Фергане и Намангане. Им удалось заключить 446 договоров на сумму свыше 3,1 млрд сумов. На счет компании они записали 1,6 млрд сумов, а остальные 1,5 млрд сумов присвоили, отметили в Следственном департаменте.

В рамках уголовного дела руководителю компании Э. И. было предъявлено обвинение по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 188−1 (так называемая статья за создание финансовых пирамид), пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере), части 1 статьи 189 (нарушение правил торговли товарами стоимостью в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана.

Остальным должностным лицам — Э. К. и Д. Х. — обвинение предъявлено только по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 188−1 и части 1 статьи 189 Уголовного кодекса.

В отношении Э. И. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные были отпущены под залог.

В ходе предварительного следствия потерпевшим возмещено 1,1 млрд сумов. Уголовное дело направлено в суд.