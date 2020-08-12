Главное управление внутренних дел Ташкента сообщило о пресечении деятельности компании Auto Makon, которая предлагала услуги по приобретению автомобилей в беспроцентную рассрочку.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что 36-летний Отабек И. и 34-летний Михаил Ш. 23 августа 2019 года основали компанию Auto Makon в Шайхантахурском районе для занятия лизинговой деятельностью. Работники компании составляли договоры и обманным путем брали у граждан деньги якобы за новые автомобили. Полученные деньги руководители организации тратили на личные нужды, следует из сообщения.

Согласно информации компании в соцсетях от 12 мая, клиентам предлагалось приобрести автомобили в рассрочку без процентов сроком на 36−48 месяцев, с первоначальным взносом 20−25% или фиксированной предоплатой от 12 до 21 млн сумов в зависимости от марки машины. ГУВД указывает, что в договорах не было указано ни срока, в течение которого организация должна была поставить автомобиль, ни графика погашения оставшейся суммы.

С марта в правоохранительные органы обратилось более 150 граждан, которые просили принять законные меры в отношении руководителей Auto Makon за невыполнение договорных обязательств.

Жительница Янгиюля Ташкентской области Васила Шокирова рассказала ГУВД, как пыталась приобрести автомобиль в рассрочку через Auto Makon:

«Из-за того, что у них первоначальный взнос составлял 0%, я заплатила требуемые Auto Makon 2 млн сумов, чтобы зарегистрироваться. Они обещали, что я получу автомобиль Cobalt через шесть месяцев и буду платить в рассрочку 48 месяцев… 18 июля мне в итоге позвонили и сообщили о прибытии автомобиля, скинули фотографию. Мне дали ключи от машины, сказали, что в течение недели оформят документы через нотариус. Ключи пришлось вернуть им, поскольку документов не было. Потом узнала, что они обманывали людей и присваивали деньги».

Начальник следственного отдела 4-го ОВД при УКД ОВД Шайхантахурского района Фариддун Шадиев сообщил, что Auto Makon получала от клиентов комиссию от 12 млн до 19 млн сумов за включение их в список.

Управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц Auto Makon по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупно размере) Уголовного кодекса Узбекистана. Расследование передано в Следственный отдел при УКД ОВД Шайхантахурского района.

ГУВД Ташкенте просит граждан, составлявших договор с этой компанией и также пострадавших от ее действий, обратиться в Следственный отдел при УКД ОВД Шайхантахурского района.

Ранее «Газета.uz» писала, что от компании Avto 60 oy, также предлагавшей автомобили в рассрочку на 60 месяцев без процентов, пострадали почти 19 тысяч граждан, ущерб был оценен в 6 млн долларов. Сотни людей были также обмануты компаниями AvtoRental и Almaz super avto.