Узбекистан передаст в турецкой провинции Хатай, пострадавшей от разрушительного землетрясения в феврале, 100 жилых контейнеров, сообщило агентство Anadolu. В каждом таком модуле сможет разместиться по семье.

Модульные дома будут устанавливать при содействии Ассоциации образования и культуры Seyhun, основанной в 2016 году узбекской диаспорой в Стамбуле.

«Мы планируем установить контейнеры в районе Овакент. На данный момент располагаем строительными материалами для установки более 80 контейнеров. Особенность наших контейнеров заключается в том, что они крепятся на болтах, то есть они спроектированы таким образом, что при желании их можно собрать и перенести», — рассказал глава ассоциации Тахир Абдуллах.





Внутри контейнера общей площадью 21 кв. м располагаются спальня, кухня, туалет и ванная комната. Контейнеры оснащены теплоизоляцией и устойчивы к различным сезонным факторам. Их установкой занимается бригада из 15 человек.

По словам главы ассоциации, установку контейнеров в районе Овакент планируется завершить в течение 15 дней.

В феврале на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 баллов и 7,6 баллов. Число погибших в результате разрушений зданий превысило 41,1 тысячи человек.

Узбекистан направил в страну 270 тонн гуманитарной помощи — как от правительства, так и собранной неравнодушными гражданами. В провинции Хатай после трагедии работали спасатели МЧС Узбекистана и медицинский отряд Минобороны страны. Спасатели освободили из-под завалов 18 человек и извлекли около 200 тел погибших. Военные медики, развернув полевой госпиталь, в течение 24 дней оказали помощь 3860 пострадавшим.