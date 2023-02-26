Узбекистан 7 февраля направил в Турцию 100 спасателей МЧС для ликвидации последствий землетрясения. Они оказали помощь в извлечении пострадавших и погибших из-под завалов в нескольких регионах страны. Утром 25 февраля они вернулись в Ташкент после завершения 18-дневной миссии. Им удалось спасти 18 человек, а также извлечь около 200 тел.

Корреспонденты «Газеты.uz» взяли интервью у спасателей в столичном аэропорту и узнали, как проходили спасательные работы.

Спасатель МЧС Баходир Рустамов рассказал, что с первого дня прибытия они увидели всю серьёзность ситуации и были вынуждены принимать быстрые решения. Были факторы, которые препятствовали поисково-спасательным работам. В частности, это афтершоки — толчки, происходящие после главного землетрясения

«Многие здания также не рухнули полностью, что вызывало проблемы. Но, конечно, у нас были планы на все случаи, исходя из которых мы организовывали поисково-спасательные работы. Кинологическая служба играет очень большую роль в этой работе. Наши служебные собаки очень помогли в поиске людей», — сказал он.





«Во время нашего дежурства произошло землетрясение магнитудой 6,3, и это было страшно. Впервые в жизни я почувствовал такое землетрясение. Причём землетрясение длилось 17 секунд. Очень сложно описать ситуацию там», — заявил Баходир Рустамов.

По словам другого спасателя МЧС Зарифжона Бегматова, многие люди приходили к ним в слезах и просили спасти их родителей, братьев, сестёр и детей.





Кинолог-спасатель Убайдулла Рузметов также отметил важную роль собак при поисково-спасательных операциях.

«В день нашего приезда нас направили на повреждённый специальный объект. Несмотря на то, что был вечер, наш служебный пёс по кличке Барон нашёл здесь 82-летнюю женщину. Женщина была жива, только руки слегка повреждены. Мы вызволили её и передали родным, они были рады. Мы тоже были рады, что она была жива и что мы прибыли вовремя… Наша собака лаяла громче, когда находила живых людей, и тише, когда находила тела», — сказал он.

Представитель МЧС Давлат Очилов отметил, что спасатели работали 18 дней, вывозили тела тракторами и передавали назначенному персоналу.





«Когда я спасал людей, мне казалось, что я спасаю собственную семью. Оказывая помощь, я думал, что что-то подобное могло бы произойти с моей семьёй», — сказал спасатель Музаффар Саипов.

Посол Турции в Ташкенте Олган Бекар выразил благодарность Узбекистану за оказанную помощь.

«Настоящий брат — тот, кто поддерживает тебя и в хорошие, и в плохие времена. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность правительству Узбекистана, президенту Шавкату Мирзиёеву, узбекскому народу, спасателям Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства обороны», — отметил он.

По последним данным, в результате серии землетрясений в Турции погибли более 44,2 тысячи человек, сообщил 24 февраля телеканал TRT Haber со ссылкой на данные Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD). Сообщается, что после землетрясений в центре Кахраманмараша произошло 9136 афтершоков, из региона эвакуировали более 528 тысяч человек.

После 20 февраля в Турции прекратили почти все спасательные работы, связанные с землетрясениями, произошедшими 6 февраля, — они продолжились только в провинциях Кахраманмараш и Хатай, которые больше всего пострадали от стихийного бедствия.

Спасатели и военные медики Узбекистана работали именно в провинции Хатай, где проживает большая диаспора этнических узбеков.