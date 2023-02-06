Днём 6 февраля в центральной части Турции с разницей в 10 минут ощущались ещё два мощных подземных толчка магнитудой 7,7 и 5,7, свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
В это время в стране продолжали разбирать завалы после обрушения домов от сильного землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего менее 12 часов назад, ранним утром. В прямой эфир телеканалов попали кадры новых разрушений.
Earthquake in Turkey: Second Strong Quake of Magnitude 7.5 On Richter Scale Hits Turkey— Gunner (@mm_abdulhafidh) February 6, 2023
In solidarity with the people of Turkey #earthquake pic.twitter.com/vbOS3TscwN
Агентство Anadolu со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщило, что жертвами утреннего землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш, по последним данным, стали 912 человек, 5385 получили ранения.
«Землетрясение, произошедшее сегодня в 04:17 по местному времени, стало самым крупным бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. К сожалению, цифра в 912 погибших — не окончательная», — сказал турецкий лидер.
There is a catastrophe in Turkey. Dozens of countries offered help. The next quake is 7.5 on the Richter scale.#Turkey #TurkeyEarthquake #Erdogan #Gaziantep pic.twitter.com/UzNz5JKWla— Tw¡tter_Trends (@Twetter_Trends) February 6, 2023
Реджеп Эрдоган подчеркнул, что поисково-спасательные работы на завалах построек в зоне землетрясения продолжаются без перерыва. Президент Турции сообщил, что предложения о помощи в адрес Анкары уже поступили от 45 стран мира, а также Евросоюза и НАТО.
По данным агентства SANA, в Сирии, также пострадавшей от землетрясения, количество жертв составляет 326 человек, ещё 1042 ранены.
Напомним, Узбекистан заявил, что направит Турции гуманитарную помощь и группу из 60 спасателей и 3 единиц аварийно-спасательной техники. Президент страны Шавкат Мирзиёев ранее выразил соболезнования главе Турции. В МИДе заявили, что к настоящему моменту нет сообщений о погибших и пострадавших в результате землетрясения гражданах Узбекистана.