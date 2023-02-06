Днём 6 февраля в центральной части Турции с разницей в 10 минут ощущались ещё два мощных подземных толчка магнитудой 7,7 и 5,7, свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

В это время в стране продолжали разбирать завалы после обрушения домов от сильного землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего менее 12 часов назад, ранним утром. В прямой эфир телеканалов попали кадры новых разрушений.

Earthquake in Turkey: Second Strong Quake of Magnitude 7.5 On Richter Scale Hits Turkey

In solidarity with the people of Turkey #earthquake pic.twitter.com/vbOS3TscwN — Gunner (@mm_abdulhafidh) February 6, 2023

Агентство Anadolu со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщило, что жертвами утреннего землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш, по последним данным, стали 912 человек, 5385 получили ранения.

«Землетрясение, произошедшее сегодня в 04:17 по местному времени, стало самым крупным бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. К сожалению, цифра в 912 погибших — не окончательная», — сказал турецкий лидер.

Реджеп Эрдоган подчеркнул, что поисково-спасательные работы на завалах построек в зоне землетрясения продолжаются без перерыва. Президент Турции сообщил, что предложения о помощи в адрес Анкары уже поступили от 45 стран мира, а также Евросоюза и НАТО.

По данным агентства SANA, в Сирии, также пострадавшей от землетрясения, количество жертв составляет 326 человек, ещё 1042 ранены.

Напомним, Узбекистан заявил, что направит Турции гуманитарную помощь и группу из 60 спасателей и 3 единиц аварийно-спасательной техники. Президент страны Шавкат Мирзиёев ранее выразил соболезнования главе Турции. В МИДе заявили, что к настоящему моменту нет сообщений о погибших и пострадавших в результате землетрясения гражданах Узбекистана.