6 марта в Ташкентском международном аэропорту прошла встреча военнослужащих Министерства обороны Узбекистана, участвовавших в течение 24 дней в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Минобороны.

8 февраля медицинский отряд Минобороны по поручению президента Шавката Мирзиёева был направлен в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий и оказания медицинской помощи пострадавшим от землетрясения.

За прошедшее время военные медики Узбекистана оказали помощь в общей сложности 3860 гражданам, из которых 1795 мужчин, 1177 женщин и 888 детей.

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