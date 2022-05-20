Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 мая подписал указ о повышении с 1 июня размеров заработной платы работникам бюджетных организаций в среднем на 12%.
Документ принят «в целях расширения масштабов мер, направленных на повышение уровня жизни населения и последовательного повышения доходов граждан».
С 1 июня устанавливаются следующие размеры:
- минимальный размер оплаты труда — 920 тысяч сумов в месяц (было 822 тысячи);
- базовая расчетная величина — 300 тысяч сумов в месяц (было 270 тысяч).
Работодателям рекомендовано производить повышение размеров зарплаты в соответствии с МРОТ, обеспечив выплату зарплаты не ниже МРОТ, установленного законодательством.
До этого зарплаты бюджетникам (а также пенсии, стипендии и пособия) повышались с 1 сентября 2021 года — в среднем на 10%. Тогда же были установлены новые размеры МРОТ и БРВ.
Таир
Понятно. И все подорожает как обычно
Matyakub
а цены поднимутся сегодня
S.A.
@Matyakub, цены поднимутся и не на 12% а гораздо больше. Хотя за этот год на сахар, масло, муку и т.д. цены уже взлетели.
Так, что повышения зарплат мы и не почувствуем, а жить станет ещё трудней.
Маслахатчи
Цены уже повышены (масло. мука). Просто будет уравновешивание спроса и предложения, то есть спрос догонит предложение (предложение уже было дорогое). Поэтому благосостояние увеличится, не беспокойтесь. Тем более сейчас, когда на базарах появились дополнительные продукты, овощи и фрукты. И вы почувстуете улучшение, не надо быть скептиком.