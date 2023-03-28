Ташкентский городской суд ужесточил наказание мужчине, который ранее был осуждён за совращение 6-летней девочки в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Мы писали о произошедшем осенью 2022 года. Проект по борьбе с насилием Nemolchi.uz сообщал, что инцидент произошёл летом. Мама потерпевшей обратилась в правоохранительные органы, по камерам мужчину нашли в течение суток. Психологическая экспертиза выявила у девочки стресс, аналогичный симптомам после сексуального домогательства.

22 декабря суд по уголовным делам Юнусбадского района признал Р. Ш. (1975 г. р.) виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса. Наказание по последней статье предусматривает лишение свободы от 15 до 20 лет.

Суд применил статью 57 УК (назначение более мягкого наказания) и назначил виновному 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Прокурор Юнусабадского района Олимжон Азимов 9 января направил протест в апелляционную инстанцию судебной коллегии по уголовным делам Ташкентского городского суда на приговор суда первой инстанции.

В результате Ташкентский городской суд 16 февраля отменил приговор Юнусабадского районного суда, признал Р. Ш. виновным по частью 4 статьи 119 УК и назначил ему более жёсткое наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет.

По данным Nemolchi.uz, в соответствии с пунктом 8 постановления пленума Верховного суда «О судебной практике об изнасиловании и удовлетворении половой потребности в противоестественной форме», указанные преступления следует считать оконченными соответственно с момента начала полового акта или действий, направленных на удовлетворение половой потребности, независимо от их завершения и наступивших последствий. Прокурор просил изменить приговор районного суда и назначить наказание в соответствии с требованиями закона.