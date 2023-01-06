Суд по уголовным делам Юнусабадского района Ташкента приговорил 47-летнего мужчину Р. Ш., который обвинялся в развращении 6-летней девочки, к 10 годам лишения свободы. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Мы писали о произошедшем осенью. Проект по борьбе с насилием Nemolchi.uz сообщал, что инцидент произошёл летом. Мама потерпевшей обратилась в правоохранительные органы, по камерам мужчину нашли в течение суток. Психологическая экспертиза выявила у девочки стресс, аналогичный симптомам после сексуального домогательства.

Судебный процесс начался в октябре. Приговор суда был вынесен 22 декабря.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса. Наказание по последней статье предусматривает лишение свободы от 15 до 20 лет.

Суд применил статью 57 УК (назначение более мягкого наказания) и назначил виновному 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

У осуждённого есть возможность подать апелляцию и протест на решение суда.