Суд по уголовным делам Юнусабадского района Ташкента рассматривает уголовное дело в отношении мужчины Р. Ш., который обвиняется в развращении 6-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Проект по борьбе с насилием Nemolchi.uz ранее сообщал, что инцидент произошёл летом.

Мама потерпевшей обратилась в правоохранительные органы, по камерам мужчину нашли в течение суток. По данным Nemolchi.uz, психологическая экспертиза выявила у девочки «стресс, аналогичный симптомам после сексуального домогательства».

Как сообщает пресс-служба судов, мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 14 лет / максимальное наказание составляет до 20 лет лишения свободы) и части 1 статьи 129 (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 16 лет / максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы).

11 октября уголовное дело поступило в Юнусабадский районный суде по уголовным делам. Судья О. Хайитов 17 октября вынес постановление о рассмотрении дела в закрытом режиме 26 октября. На сегодняшний день суд продолжается.

В пресс-службе судов Ташкента напомнили о презумпции невиновности и уголовной ответственности за разглашение данных дознания или предварительного следствия без разрешения следователя. В сети распространилось видео следственного процесса, которое может «повлечь за собой уголовное преследование в соответствии с законом и оценивается как давление с целью помешать суду беспристрастно рассмотреть дело», говорится в сообщении.