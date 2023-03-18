Министерство экономики и финансов 18 марта объявило о начале этапа голосования по проекту инициативного бюджетирования на портале «Открытый бюджет».

Инициативное или партисипаторное бюджетирование- это форма непосредственного участия населения в местном самоуправлении путём выдвижения инициатив расходованию определённой части бюджетных средств.

В рамках первого сезона 2023 года ожидается выделение по стране порядка 1,7 трлн сумов для финансирования проектов, выдвигаемых гражданами. По данным портала «Открытый бюджет», от населения поступило 55970 инициатив.

Голосование по этим проектам продлится до 7 апреля (инструкция голосования).

Школа №14 в Кошкупырском районе Хорезмской области, где требуется улучшение материально-технической базы. Фото: openbudget.uz.

Гражданин вправе отдать лишь один голос за любой проект. Проекты, набравшие большинство голосов, признаются победителями. Количество проектов-победителей определяется исходя из суммы, выделяемой на реализацию проектов.

По итогам общественного голосования готовится проект решения (распоряжения) хокима соответствующего района (города) о финансировании проектов-победителей. В течение недели эти проекты вносятся на рассмотрение кенгаша народных депутатов.

Напомним, в сентябре 2022 года завершился второй сезон «Инициативного бюджета», который собрал 7,8 миллиона голосов за инициативы граждан по ремонту школ, дорог и других объектов. Всего на реализацию предложений граждан запланировано 1,07 трлн сумов. Проект продолжил объединять людей, развивать гражданскую активность и напомнил о важности роли парламента.

В октябре президент поручил выделить дополнительно 335 млрд сумов для финансирования 364 проектов инициативного бюджета, набравшие от 2000 голосов. С 2023 года граждане смогут распределять 30% от дополнительных доходов областного бюджета (до этого только районного и городского), а средства на инфраструктуру махаллей будут распределяться только через «Инициативный бюджет». В результате в 2023 году ожидается выделение в 3,5 раза больше средств — до 8 трлн сумов.

Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска в своей колонке для «Газеты.uz» ранее отметила, что инициативное бюджетирование может усилить чувство сопричастности граждан к решению проблемам и улучшить качество жизни. Оно также способно стать эффективным инструментом в достижения Целей устойчивого развития, считает она.