Министерство транспорта Узбекистана ведёт переговоры с властями Литвы о возможности транзита грузовиков через территорию этой страны, сообщила пресс-служба ведомства.

С 21 февраля власти Польши запретили движение грузовиков на пограничном польско-белорусском переходе «Кукурыки-Козловичи». Этот запрет не затрагивает транспортные средства, зарегистрированные в Польше и странах-членах Европейского союза.

Таким образом, в качестве альтернативы Минтранс намерен обеспечить беспрерывное движение грузовых автомобилей через пункты пропуска в Литве.

Минтранс также попросил национальных грузоперевозчиков учитывать сложившуюся ситуацию для транспортировки грузов в страны Европы.

Ранее казахстанская палата предпринимателей «Атамекен» заявила, что введение Польшей запрета на проезд грузовиков через польско-белорусскую границу привело к миллионным убыткам для казахстанских компаний. Посольство Казахстана в Варшаве направило ноты с просьбой снять ограничения с казахстанских перевозчиков.