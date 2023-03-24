Управление по контролю и лицензированию лекарственных средств штата Уттар-Прадеш Индии аннулировало лицензию на производство фармацевтической компании Marion Biotech, чей сироп от кашля «Док-1 Макс» был связан со смертью минимум 20 детей в Узбекистане, сообщает Hindustan Times.

Аннулирование лицензии — «это административная мера, предпринятая государственным регулятором по лекарственным средствам», говорится в сообщении.

3 марта полиция Уттар-Прадеш арестовала трёх сотрудников компании — начальника производства и двух учёных. Ещё два директора находятся в розыске.

4 марта Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSCO) рекомендовала аннулировать лицензию производителя.

Ранее, после того, как власти Индии в декабре завели на компанию дело, действие лицензии было приостановлено. Сейчас Marion Biotech полностью запрещено заниматься каким-либо производством.

Сироп «Док-1 Макс», связанный со смертью детей в Узбекистане, в Индии не продавался. Регулирующие органы Индии признали его сильно загрязнённым лекарственным средством.

Расследование же в Узбекистане подтвердило, что лабораторные испытания препаратов «Док-1 Макс» и «Амбронол» этого же производителя (импортёр в Узбекистан — Quramax Medikal) не проводились в установленном порядке. В составе партий препаратов был обнаружен этиленгликоль.