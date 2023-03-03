В Индии трое сотрудников фармацевтической компании Marion Biotech, производителя сиропа от кашля «Док-1 Макс», были задержаны по обвинению в производстве и продаже фальсифицированных лекарств, сообщило индийское агентство Press Trust of India.

Напомним, 20 детей в Узбекистане скоропостижно скончались от почечной недостаточности, все они принимали сироп «Док-1 Макс». В составе партии этого препарата был обнаружен этиленгликоль — токсичное вещество — в объёме, который в 300 раз превышает норму.

«Задержания были произведены после того, как в четверг, 2 марта, был подан иск против пяти должностных лиц Marion Biotech, в том числе двух её директоров, по жалобе инспектора Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств», — передаёт агентство заявление официальных лиц.

Полиция также сообщила, что ещё двое менеджеров компании пока находятся на свободе, ведутся их поиски для задержания.

Напомним, власти Индии в конце декабря прошлого года открыли дело против Marion Biotech.