Журналист телеканала Renessans TV сообщил о воспрепятствовании работе СМИ и применении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов возле стадиона «Миллий» в Ташкенте. Сюжет позже был удалён из Telegram-канала Renessans TV.

17 марта у стадиона наблюдалось большое скопление людей, которые пытались купить билеты на финальный матч Кубка Азии среди футболистов до 20 лет между командами Узбекистана и Ирака. Игра состоится 18 марта.

В сюжете телеканала сообщается, что люди проводят несколько часов в очереди и под солнцем, чтобы купить билеты в кассе. Несмотря на ограничение по числу реализуемых билетов в одни руки, у перекупщиков можно было увидеть по 50 билетов.

В Renessans TV заявили, что сотрудники правоохранительных органов «применяли силу» в отношении их корреспондента Сардорбека Исраилова, «обращались грубо, толкали, бросались на камеру».

Реакция ГУВД





В ГУВД Ташкента заявили, что число болельщиков, желающих попасть на финальный матч, намного больше, чем количество мест на стадионе. Из-за этого 17 марта перед кассами стадиона наблюдалось скопление болельщиков. Для поддержания общественного порядка перед кассой были привлечены сотрудники ОВД, которые поставили ограждения, чтобы люди соблюдали очередь.

«Около 14:30 корреспондент и оператор „Renessans TV“ перелезли через ограждение, установленное сотрудниками ОВД, что вызвало резкое осуждение со стороны других граждан. Для поддержания общественного порядка корреспонденту и телеоператору было объяснено, что они должны выйти за пределы огороженной территории. Сотрудники ОВД не совершали противоправных действий в отношении корреспондента и телеоператора и не нанесли ущерб оборудованию телеканала», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что права СМИ гарантированы законом.

«Но не забывайте, что где есть право, там есть и обязанность. Одной из основных задач сотрудников ОВД является поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности граждан. Как видно из видео, распространённых в соцсетях, перед кассами стадиона собралось много горожан, и попытки получить билеты без очереди могли закончиться плачевно. Нарушение общественного порядка или совершение иных правонарушений и преступлений перед кассой не было допущено благодаря своевременному вмешательству сотрудников правоохранительных органов», — отметили в ГУВД.

Главное управление внутренних дел столицы попросило «правильно воспринимать ситуацию при выполнении сотрудниками ОВД своих обязанностей».

Телеканал Renessans TV был запущен в сентябре 2021 года. Его учредителем является Национальная медиа-ассоциация Узбекистана.

В июне 2022 года уу стадиона «Бунёдкор» в Ташкенте сотни болельщиков пытались купить билеты на финальный матч Кубка Азии U-23. Скопление людей привело к беспорядкам. Сообщалось, что правоохранительные органы использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, но Нацгвардия опровергла применение спецсредств и силы.