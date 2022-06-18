17 июня в социальных сетях распространились видеоролики, на которых сотни болельщиков у стадиона «Миллий» («Бунёдкор») в Ташкенте пытаются приобрести билеты в кассах на финальный матч Кубка Азии U-23 между молодёжными сборными Узбекистана и Саудовской Аравии.





Скопление людей привело к беспорядкам и давке. На одном из роликов можно увидеть, как военнослужащий Национальной Гвардии просит людей отойти назад. На другой записи двое сотрудников силой уводят одного из фанатов.

Ещё на нескольких записях сообщается об использовании слезоточивого газа. Многие люди на видео закрывают рот и нос платком или одеждой, а также кашляют. Затем группа военнослужащих Нацгвардии разгоняют толпу.





«Как видно на этом видео, во время покупки билетов образовалось скопление людей из-за того, что наши граждане не проявили уважения друг к другу. Личный состав, несущий службу на территории, требовал соблюдения общественного порядка, а некоторых граждан призывали к порядку, однако случаев применения силы или спецсредств не было», — говорится в сообщении Ташкентского управления Нацгвардии.

С горожанами была проведена разъяснительная работа и вскоре они были разогнаны, отметили в управлении.

Ситуация с билетами

Утром 17 июня генеральный директор Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Диёр Имамходжаев сообщил, что билеты на финальный матч между Узбекистаном U-23 и Саудовской Аравией U-23 поступят в продажу днем. По его словам, билеты должны будут продаваться по 100, 50 и 25 тысяч сумов в зависимости от сектора.

Он отметил, что подробная информация о билетах будет размещена на официальном Telegram-канале Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ). Ожидалось, что билеты также можно будет приобрести на сайте iticket.uz.

Днём в сети начали распространяться сообщения о том, что кассы у стадиона «Бунёдкор» начали продавать билеты по цене в 4 раза выше озвученной. Отмечается, что свободные места остались только в секторах за воротами, а билеты на центральные трибуны продаются по 250, 300 и 400 тысяч сумов.

Днём на сайте iticket.uz было указано, что продажа билетов начнётся «скоро». Продажа открылась после полуночи и были раскуплеы к 4:30, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

При этом билеты на iticket.uz не поступили в продажу в течение дня. Пресс-секретарь АФУ и комментатор Даврон Файзиев сообщил, что компания объяснила это «техническими неполадками из-за большого наплыва пользователей».

Глава ПФЛ заявил, что Узбекистан набирается опыта при проведении крупных соревнований. На следующих турнирах он предложил заранее начинать продавать билеты на все матчи, предшествующие финалу, в онлайн формате.

«Тогда скажем, у настоящего фаната, который хочет увидеть финал, больше шансов получить к нему доступ. Будет относительно немного людей, которые скажут, что пойдут на финал только в случае выхода туда Узбекистана. Заранее понятно, на каком стадионе и с чьим участием пройдут матчи группового этапа. На остальных этапах стадионы и время также известны, но жеребьёвки по определению пар проводятся позже. Болельщики могут приобрести билеты на четвертьфинал, полуфинал и финал в зависимости от возможностей и игр сборной Узбекистана. Это может быть лучшим решением, чем текущая ситуация», — сказал Диёр Имамходжаев.

«Дело в том, что на игры такого масштаба в продажу поступит максимум 28 тысяч билетов, тогда как спрос превышает миллион. Соответственно цена определяется исходя из этого… В сложившейся ситуации желаем терпения как представителям АФУ, так и любителям футбола», — написал он.

В финале олимпийская сборная Узбекистана встретятся с Саудовской Аравией U-23, которая в другом полуфинальном матче победила молодёжную команду Австралии (2:0). Матч за титул чемпионов Азии состоится 19 июня в 18:00 на стадионе «Бунёдкор».