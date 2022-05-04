Национальная ассоциация электронных средств массовой информации (НАЭСМИ) сменила название, теперь это Национальная медиа-ассоциация Узбекистана.

Соответствующее решение было принято на общем собрании организации 4 мая, сообщили «Газете.uz» в ассоциации.

На собрании также был утвержден новый состав руководства. Напомним, предыдущий председатель правления НАЭСМИ Фирдавс Абдухаликов попросил освободить его от должности в феврале, вскоре после того, как оказался в центре скандала, связанного с телеканалом Sevimli. Тогда же новым председателем стал Шерзодхон Кудратходжа.

По итогам собрания заместителем председателя правления — генеральным директором назначен доктор политических наук Аброржон Пулатов, первым заместителем гендиректора — Абдуазиз Абуталипов, заместителем гендиректора по общим вопросам — Улугбек Ахмедов и заместителем гендиректора по творческой работе — Нигора Ходжаева.

Как отмечалось на собрании, Национальная медиа-ассоциация Узбекистана «создаст новую платформу для представителей медиа».

«Объединяющей точкой данной площадки станет национальная идея Нового Узбекистана — третий Ренессанс», — говорится в сообщении.

«Да, в действительности для людей, уставших от проблем, нужна была площадка для того, чтобы они смогли высказаться. И последние пять лет эту роль выполняют негосударственные теле- и радиоканалы, печатные СМИ, интернет-сайты. Следующим шагом в подготовке медиаконтента является переход от развлекательных передач к аналитическим, образовательным шоу, тем самым способствуя появлению интереса у людей к таким передачам», — сказал Шерзодхон Кудратходжа.

Глава ассоциации добавил, что одна из ее основных целей — подготовка цикла телерадиопередач, «пропагандирующих богатое историческое наследие наших великих предков и отражающих многовековую и богатую историю нашего народа».

Журналисты и Шерзодхон Кудратходжа.

«Если эта организация сможет найти ответы на вопросы и решения проблем прессы, все начнут стремиться к объединению под её крылом, — написал председатель попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных масс-медиа Комил Алламжонов. — Только тогда у неё будет положительная репутация, никто не будет сомневаться в её деятельности, как в случае с предыдущей организацией».

На заседании в члены ассоциации были приняты онлайн-телеканалы Dasturxon TV, Biz TV, а также журнал «Сиёсат».

В Национальной медиа-ассоциации Узбекистана отметили, что она доступна для государственных и неправительственных организаций, в частности, средств массовой информации, и готова принять новых членов.

Ассоциация является одной из крупнейших негосударственных некоммерческих медиа-организаций Узбекистана, она включает в себя негосударственные телерадиоканалы и студии кабельного телевидения. Сегодня в ее состав входят 18 негосударственных телеканалов, 19 радиоканалов и 100 электронных СМИ (в том числе 52 иностранных телеканала).