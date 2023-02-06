В первый день судебного процесса по новому уголовному делу о событиях в Каракалпакстане 1−2 июля в Бухарском областном суде прокуратура зачитала обвинение в отношении 39 подсудимых.

Верховный суд Узбекистана опубликовал краткое содержание озвученных обвинений. Приводим их ниже:

Алымбай Мырзамбетов (1979 года рождения, безработный) — «2 июля 2022 года через громкоговоритель призывал собравшихся в Чимбайском районе к массовым беспорядкам, заявляя, что Даулетмурат Тажимуратов является лидером, что его следует освободить и сделать главой Каракалпакстана»;

Даулеткелди Надирбаев (1988, юрист Тахтакупирского филиала Народного банка) — 2 июля «собрал людей в Тахтакупырском районе и возглавил их шествие в Нукус для участия в массовых беспорядках»;

Полат Есенгельдиев (1989, кондуктор вагона поезда «Узбекистон темир йўллари») — 2 июля «собрал людей в Кунградском районе и возглавил их шествие в Нукус для участия в массовых беспорядках»;

Камал Ешжанов (1999, безработный) и Муратбай Пирлепесов (1978, индивидуальный предприниматель) — 2 июля «остановили деятельность предприятия „Кантекс“ в Канлыкульском районе и принудили рабочих к участию в массовых беспорядках»;

Адилбек Сариев (1985, наёмный работник) — 2 июля «собрал людей в Нукусском районе, возглавил их и вовлёк их в массовые беспорядки»;

Нусрет Бауетдинов (1970, безработный) — 2 июля «собрал людей в Канлыкульском районе и возглавил массовые беспорядки»;

Алйшер Шарапов (1989, наёмный работник) — 1−2 июля «вовлёк людей в Караузякском районе в массовые беспорядки и активно участвовал в них»;

Онгарбай Мамутов (1966, имеет инвалидность 2-й группы) — 2 июля «возглавил массовые беспорядки в Шуманайском районе»;





Рустам Досымбетов (1985, безработный), Конгратбай Бекполатов (1985, водитель компании «Берди-Транс»), Руслан Баимбетов (1988, водитель «Давлет Транс»), Куанышбай Бахиев (1988, индивидуальный предприниматель), Ислам Сапаров (1989, ИП), Нуратдийин Хабипов (1992, военнослужащий Нукусского городского отдела охраны Национальной гвардии) и Заирбек Пиржанов (1986, водитель президентской школы) — 2 июля «напали и нанесли телесные повреждения сотрудникам правоохранительных органов, занимавшихся предотвращением массовых беспорядков» в махалле «Наупир» в Нукусе;

Азамат Алланазаров (1997, водитель такси), Нурсултан Дуйсенбаев (1998, сезонный работник), Нурсултан Байлепесов (1993, водитель) и Алпамыс Жумабеков (1994, сезонный рабочий) — 2 июля «напали на сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся предотвращением массовых беспорядков» на территории махалли «Акжагис» в Нукусе, нанесли им телесные повреждения и отобрали у них пистолет «ПМ»;

Асылбек Омирзаков (1991, индивидуальный предприниматель) — «нанёс телесные повреждения сотрудникам ОВД, обеспечивавших общественный порядок, на улице Беруни в 21-м микрорайоне Нукуса, забрал из кармана одного из них мобильный телефон Samsung Galaxy A1»;

Замирбек Таджимуратов (1988, безработный) — 1 июля «активно участвовал в массовых беспорядках, защищал Даулетмурата Тажимуратова от сотрудников правоохранительных органов и нанёс им телесные повреждения»;

Оралбай Досназаров (1977, адвокат адвокатского бюро «Нызам устинлиги») — 27 июня «провёл встречу адвокатов на тему несогласия с предложенными изменениями в Конституцию Республики Узбекистан в гостинице „Ташкент“ в Нукусе и при задержании Даулетмурата Таджимуратова 1 июля 2022 года собрал участников массовых беспорядков у следственного изолятора №2 и, возглавив их, требовал освобождения Даулетмурата Таджимуратова»;

Тимурбек Исмаилов (1997, учитель 12-й школы) — 2 июля «принимал активное участие в беспорядках, призывая людей захватить Жокаргы Кенес и международный аэропорт Нукуса»;

Ислам Полатов (1999, безработный) — 1−2 июля «в качестве его помощника принимал активное участие в организации массовых беспорядков, размещая видеоматериалы с сепаратистскими идеями»;

Шарапат Аширбеков (1979, безработный) — «управлял YouTube-каналом „Таджимуратов Даулетмурат“, размещал видеоматериалы, основанные на идеях сепаратизма, активно участвовал в организации массовых беспорядков»;

Дауранбек Раманов (1996, безработный) — «работая помощником Даулетмурата Тажимуратова, активно помогал в организации массовых беспорядков и распространял видеоматериалы с сепаратистскими идеями»;

Расул Султаниязов (1990, работник компании Trans Less) — 1−2 июля «привлекал людей к массовым беспорядкам, активно в них участвовал»;

Абдималик Хожаназаров (1974) — «главный редактор газеты „Ел хызметинде“, публиковал статьи с сепаратистскими идеями, а также на основании поручений Даулетмурата Таджимуратова собирал предложения граждан по предлагаемым поправкам в Конституцию, предоставлял информацию и активно участвовал в организации массовых беспорядков»;

Есимкан Канаатов (1981, корреспондент газеты «Ишонч», бывший корреспондент УзА) — «готовил и публиковал статьи, основанные на идеях сепаратизма, а также принимал активное участие в организации массовых беспорядков»;

Омирбек Курбанов (1986, индивидуальный предприниматель) — «размещал видеоматериалы, призывающие к массовым беспорядкам, активно участвовал в массовых беспорядках 1−2 июля»;

Рахимжан Жумабаев (1992, водитель такси) — 2 июля «поджёг автошины и перекрыл дороги в Нукусе с целью воспрепятствования движению автотранспорта правоохранительных органов, мобилизованных на предотвращение массовых беспорядков»;

Абзал Наурызбаев (1996, студент Каракалпакского государственного университета) — 2 июля «на пересечении улиц Беруни и А. Досназарова в Нукусе поджёг автошины и перекрыл дорогу, чтобы воспрепятствовать движению автотранспорта правоохранительных органов, мобилизованных на предотвращение массовых беспорядков»;

Нурмухаммед Генжебаев (2004, безработный) — 2 июля «принимал активное участие в массовых беспорядках в Канлыкульском районе, поджёг автошину и бросил её в здание хокимията района»;

Исламбек Аитмуратов (1993, осмотрщик вагонного депо «Кунград») — 2 июля «оказал сопротивление действиям правоохранителей, применив „коктейль Молотова“ на мосту „Турткул гузари“ во время массовых беспорядков»;

Айдос Есемуратов (1993, безработный) — 2 июля «во время массовых беспорядков самовольно направил водовоз, принадлежащий управлению благоустройства Нукуса, в сторону сотрудников Национальной гвардии и попытался прорваться через блокпост»;

Куанышбай Бегалиев (1989, водитель компании «Транс йўл курилиш») — 2 июля «во время массовых беспорядков самовольно направил водовоз, принадлежащий управлению благоустройства Нукуса, в сторону сотрудников Национальной гвардии и попытался прорваться через блокпост»;

Манас Рахманов (1993, торговый агент кодитерского предприятия «Зарканд») — 1 июля «после задержания Даулетмурата Таджимуратова сотрудниками правоохранительных органов собрал людей у его дома и требовал от руководителей сектора освободить его (Тажимуратова — ред.), активно участвовал в организации массовых беспорядков»;

Амантай Сейтмуратов (1976, безработный) — 1 июля «принимал активное участие в массовых беспорядках, поддерживая Даулетмурата Таджимуратова, совершал агрессивные действия на крыше автомобиля председателя Жокаргы Кенеса».

Ранее мы писали о статьях, по которым обвиняются 39 подсудимых.