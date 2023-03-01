На суде по второму уголовному делу по событиям в Каракалпакстане 1−2 июля 2022 года, который близится к концу, прокуратура 27 февраля запросила многолетние сроки лишения свободы большинству из 39 подсудимых, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Дело с 6 февраля рассматривает суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии по уголовным делам суда Каракалпакстана Даулетбая Разова.





Большая часть подсудимых обвиняются по части 3 статьи 244 Уголовного кодекса Узбекистана (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках).

Семерым подсудимым, помимо части 3 статьи 244, предъявлены обвинения пунктам «а» и «г» части 3 статьи 244−1 УК (Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, по предварительному сговору или группой лиц; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета).





Ещё семеро, в дополнение к части 3 статьи 244, обвиняются по пункту «а» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, причинённое двум или более лицам).

Четверым подсудимым, кроме части 3 статьи 244 и пункта «а» части 3 статьи 104 УК, предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 247 УК (незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми припасами, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами, средствами взрывания или взрывными устройствами путём разбойного нападения).

В описательной части обвинения, зачитанного прокуратурой, приведены обвинения, озвученные в первый день заседания.

Алымбай Мырзамбетов (1979 года рождения, безработный) обвиняется в том, что 2 июля 2022 года через громкоговоритель призывал собравшихся в Чимбайском районе к массовым беспорядкам, заявляя, что Даулетмурат Тажимуратов является лидером, что его следует освободить и сделать главой Каракалпакстана. Гособвинение просит суд признать его виновным по части 3 статьи 244 УК и назначить наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Даулеткелди Надирбаев (1988, юрист Тахтакупырского филиала Народного банка) — 2 июля якобы «собрал людей в Тахтакупырском районе и возглавил их шествие в Нукус для участия в массовых беспорядках». Прокуратура попросила осудить его 10 лет (по части 3 статьи 244 УК).

Полат Есенгельдиев (1989, кондуктор вагона поезда «Узбекистон темир йўллари») — 2 июля якобы «собрал людей в Кунградском районе и возглавил их шествие в Нукус для участия в массовых беспорядках». Прокуратура запросила 8 лет лишения свободы (по части 3 статьи 244 и «а», «г» части 3 статьи 244−1 УК).

Камал Ешжанов (1999, безработный) и Муратбай Пирлепесов (1978, индивидуальный предприниматель) — 2 июля якобы «остановили деятельность предприятия „Кантекс“ в Канлыкульском районе и принудили рабочих к участию в массовых беспорядках». Прокуратура запросила 5 лет и 8 лет лишения свободы соответственно (по части 3 статьи 244 УК).

Адилбек Сариев (1985, наёмный работник) — 2 июля якобы «собрал людей в Нукусском районе, возглавил их и вовлёк их в массовые беспорядки». Гособвинение попросило осудить его на 8 лет (по части 3 статьи 244 УК).

Нусрет Бауетдинов (1970, безработный) — 2 июля якобы «собрал людей в Канлыкульском районе и возглавил массовые беспорядки». За него запрошено 10 лет лишения свободы (по части 3 статьи 244 УК).

Алйшер Шарапов (1989, наёмный работник) — 1−2 июля якобы «вовлёк людей в Караузякском районе в массовые беспорядки и активно участвовал в них». Прокуратура просит за него 7 лет лишения свободы (по части 3 статьи 244 УК).

Онгарбай Мамутов (1966, имеет инвалидность 2-й группы) — 2 июля якобы «возглавил массовые беспорядки в Шуманайском районе». Гособвинение запросило 5 лет лишения свободы (по части 3 статьи 244 УК).





Рустам Досымбетов (1985, безработный), Конгратбай Бекполатов (1985, водитель компании «Берди-Транс»), Руслан Байымбетов (1988, водитель «Давлет Транс»), Куанышбай Бахиев (1988, индивидуальный предприниматель), Ислам Сапаров (1989, ИП), Нуратдийин Хабипов (1992, военнослужащий Нукусского городского отдела охраны Национальной гвардии) и Заирбек Пиржанов (1986, водитель президентской школы) — 2 июля якобы «напали и нанесли телесные повреждения сотрудникам правоохранительных органов, занимавшихся предотвращением массовых беспорядков» в махалле «Наупир» в Нукусе.

Прокуратура попросила признать их виновными по части 3 статьи 244 и пункту «а» части 3 статьи 104 УК и назначить Досымбетову и Хабипову наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев, Бекполатову — 8 лет, Байымбетову — 9 лет, Бахиеву — 9 лет, Пиржанову — 8 лет.

Азамат Алланазаров (1997, водитель такси), Нурсултан Дуйсенбаев (1998, сезонный работник), Нурсултан Байлепесов (1993, водитель) и Алпамыс Жумабеков (1994, сезонный рабочий) — 2 июля якобы «напали на сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся предотвращением массовых беспорядков» на территории махалли «Акжагис» в Нукусе, нанесли им телесные повреждения и отобрали у них пистолет «ПМ».

Прокуратура попросил признать их виновными по части 3 статьи 244, пункту «а» части 3 статьи 104 УК" и части 3 статьи 247 УК и назначить Алланазарову и Дуйсенбаеву наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев, Байлепесову и Жумабекову — 9 лет.

Асылбек Омирзаков (1991, индивидуальный предприниматель) — якобы «нанёс телесные повреждения сотрудникам ОВД, обеспечивавших общественный порядок, на улице Беруни в 21-м микрорайоне Нукуса, забрал из кармана одного из них мобильный телефон Samsung Galaxy A1». Гособвинение попросило признать его виновным по пунктам «а, «в» части 2 статьи 166 (грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия по предварительному сговору группой лиц) и части 3 статьи 244 УК, запросило 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Замирбек Таджимуратов (1988, безработный) — 1 июля якобы «активно участвовал в массовых беспорядках, защищал Даулетмурата Тажимуратова от сотрудников правоохранительных органов и нанёс им телесные повреждения». За него запросили 10 лет тюрьмы (по части 3 статьи 244 УК).

Оралбай Досназаров (1977, адвокат адвокатского бюро «Нызам устинлиги») — 27 июня «провёл встречу адвокатов на тему несогласия с предложенными изменениями в Конституцию Республики Узбекистан в гостинице „Ташкент“ в Нукусе и при задержании Даулетмурата Таджимуратова 1 июля 2022 года собрал участников массовых беспорядков у следственного изолятора №2 и, возглавив их, требовал освобождения Даулетмурата Таджимуратова». Прокуратура попросила осудить его на 12 лет (по части 3 статьи 244 и «а», «г» части 3 статьи 244−1 УК).





Тимурбек Исмаилов (1997, учитель 12-й школы) — 2 июля якобы «принимал активное участие в беспорядках, призывая людей захватить Жокаргы Кенес и международный аэропорт Нукуса». Гособвинение запросило 5 лет лишения свободы (по части 3 статьи 244 УК).

Ислам Полатов (1999, безработный) — 1−2 июля «в качестве его помощника принимал активное участие в организации массовых беспорядков, размещая видеоматериалы с сепаратистскими идеями». Прокуратура попросила назначить 8 лет лишения свободы (по части 3 статьи 244 УК).

Шарапат Аширбеков (1979, безработный) — «управлял YouTube-каналом „Таджимуратов Даулетмурат“, размещал видеоматериалы, основанные на идеях сепаратизма, активно участвовал в организации массовых беспорядков». Прокуратура запросила 10 лет и 6 месяцев лишения свободы (по части 3 статьи 244 и «а», «г» части 3 статьи 244−1 УК).

Дауранбек Раманов (1996, безработный) — «работая помощником Даулетмурата Тажимуратова, активно помогал в организации массовых беспорядков и распространял видеоматериалы с сепаратистскими идеями». За него запрошено 10 лет и 6 месяцев лишения свободы (по части 3 статьи 244 и «а», «г» части 3 статьи 244−1 УК).

Абдималик Хожаназаров (1974) — «главный редактор газеты „Ел хызметинде“, публиковал статьи с сепаратистскими идеями, а также на основании поручений Даулетмурата Таджимуратова собирал предложения граждан по предлагаемым поправкам в Конституцию, предоставлял информацию и активно участвовал в организации массовых беспорядков». Гособвинение просит осудить его на 7 лет (по части 3 статьи 244 и «а, б, г» части 3 статьи 244−1 УК).

Есимкан Канаатов (1981, корреспондент газеты «Ишонч», бывший корреспондент УзА) — «готовил и публиковал статьи, основанные на идеях сепаратизма, а также принимал активное участие в организации массовых беспорядков». Гособвинение запросило 7 лет лишения свободы (по части 3 статьи 244 и «а, б, г» части 3 статьи 244−1 УК).

Омирбек Курбанов (1986, индивидуальный предприниматель) — «размещал видеоматериалы, призывающие к массовым беспорядкам, активно участвовал в массовых беспорядках 1−2 июля». Гособвинение запросило 12 лет тюрьмы (по части 3 статьи 244 и «а, б, г» части 3 статьи 244−1 УК).

Рахимжан Жумабаев (1992, водитель такси) — 2 июля «поджёг автошины и перекрыл дороги в Нукусе с целью воспрепятствования движению автотранспорта правоохранительных органов, мобилизованных на предотвращение массовых беспорядков». Прокуратура попросила осудить его на 8 лет (по части 3 статьи 244 и «а, г» части 3 статьи 244−1 УК).

Абзал Наурызбаев (1996, студент Каракалпакского государственного университета) — 2 июля «на пересечении улиц Беруни и А. Досназарова в Нукусе поджёг автошины и перекрыл дорогу, чтобы воспрепятствовать движению автотранспорта правоохранительных органов, мобилизованных на предотвращение массовых беспорядков». Гособвинение запросило 6 лет лишения свободы (по части 3 статьи 244 УК).

Исламбек Аитмуратов (1993, осмотрщик вагонного депо «Кунград») — 2 июля «оказал сопротивление действиям правоохранителей, применив „коктейль Молотова“ на мосту „Турткул гузари“ во время массовых беспорядков». За него запрошено 8 лет лишения свободы (по части 3 статьи 244 УК).

Айдос Есемуратов (1993, безработный) — 2 июля «во время массовых беспорядков самовольно направил водовоз, принадлежащий управлению благоустройства Нукуса, в сторону сотрудников Национальной гвардии и попытался прорваться через блокпост». Прокуратура попросила осудить его на 10 лет (по части 3 статьи 244 УК).

Куанышбай Бегалиев (1989, водитель компании «Транс йўл курилиш») — 2 июля «во время массовых беспорядков самовольно направил водовоз, принадлежащий управлению благоустройства Нукуса, в сторону сотрудников Национальной гвардии и попытался прорваться через блокпост». Гособвинение запросило 10 лет лишения свободы (по части 3 статьи 244 УК).

Манас Рахманов (1993, торговый агент кодитерского предприятия «Зарканд») — 1 июля «после задержания Даулетмурата Таджимуратова сотрудниками правоохранительных органов собрал людей у его дома и требовал от руководителей сектора освободить его (Тажимуратова — ред.), активно участвовал в организации массовых беспорядков». За него прокуратура попросила 8 лет тюрьмы (по части 3 статьи 244 УК).

Аманчай Сейтмуратов (1976, безработный) — 1 июля «принимал активное участие в массовых беспорядках, поддерживая Даулетмурата Таджимуратова, совершал агрессивные действия на крыше автомобиля председателя Жокаргы Кенеса». За него запрошено 7 лет лишения свободы (по части 3 статьи 244 УК).

Нурмухаммед Генжебаев (2004, безработный) — 2 июля «принимал активное участие в массовых беспорядках в Канлыкульском районе, поджёг автошину и бросил её в здание хокимията района». Расул Султаниязов (1990, работник компании Trans Less) — 1−2 июля якобы «привлекал людей к массовым беспорядкам, активно в них участвовал».

Двоим этим подсудимым запрошено 5 лет ограничения свободы (по части 3 статьи 244 УК). Это единственные подсудимые, которым прокуратура просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

«Ни одна статья обвинения не изменилась»

Плис Абдижалиев (в очках).

Адвокат Плис Абдижалиев, защищающий интересы семерых подсудимых, в беседе с «Газетой.uz» сообщил, что прокуратура не изменила ни одну статью обвинения, озвученного в начале судебного разбирательства.

По его словам, практически все подсудимые частично или полностью признали свою вину, но некоторые из них не были согласны с тем или иным пунктом обвинения. Например, адвокат адвокатского бюро «Нызам устинлиги» Оралбай Досназаров выразил удивление, почему организация во время общенационального обсуждения поправок в Конституцию встречи адвокатов на тему несогласия с предложенными изменениями в гостинице «Ташкент» в Нукусе вошла в пункт обвинения, и не признал вину.

Защитник утверждает, что адвокаты предоставили факты, опровергающие некоторые части обвинения, но прокуратура в итоговом обвинении не учла их. В частности, в деле одного из подсудимых пострадавший получил лёгкие телесные повреждения, но ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, причинённое двум или более лицам), хотя должна быть статья 109 УК (умышленное лёгкое телесное повреждение).

28 февраля стороны завершили прения, подсудимые выступили с последними словами и суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения. О дате вынесения приговора будет сообщено позже.