В бюллетене для голосования на предстоящем 30 апреля референдуме будет содержаться вопрос: «Принимаете ли вы Конституционный закон Республики Узбекистан „О Конституции Республики Узбекистан“?». Об этом говорится в постановлении Конституционного суда, принятом 13 марта по итогам рассмотрения постановления Законодательной палаты Олий Мажлиса о проведении референдума по проекту закона о Конституции в новой редакции. Как мы уже писали, Конституционный суд признал соответствие постановления нижней палаты парламента действующей Конституции.

В постановлении Конституционного суда также отмечается, что статьи 2−7 закона о Конституции в новой редакции определяют порядок и сроки его вступления в силу, его прямое действие и применение к органам государственной власти и должностным лицам государственной власти.

В частности, конституционным законом устанавливается, что его положения, меняющие и (или) иным образом влияющие на сроки полномочий, порядок и (или) условия избрания (назначения) должностных лиц государственной власти, применяются к этим лицам, занимающим указанные должности при вступлении конституционного закона в силу.

Кроме того, устанавливается, что указанные лица имеют право наравне с другими гражданами быть избранными (назначенными) на указанные должности в соответствии с требованиями Конституции, в том числе новой Конституции, независимо от количества сроков непрерывного нахождения в должности, которые эти лица занимали и (или) занимают на момент вступления в силу конституционного закона.

«То есть данное положение распространяется на всех должностных лиц государственной власти, порядок и (или) срок избрания (назначения) которых изменяются в новой редакции Конституции», — говорится в документе.

Фото: Конституционная комиссия.

О чём говорится в статьях 2−7?

На заседании Законодательной палаты 10 марта, на котором был принят конституционный закон о Конституции в новой редакции, говорилось, что:

Согласно статье 2 закона, он вступает в силу со дня объявления Центральной избирательной комиссией итогов референдума.

Статья 3 предусматривает, что после вступления в силу документа действующие законы и иные нормативно-правовые акты на территории Узбекистана применяются в части, не противоречащей Конституции в новой редакции.

По статье 4 нормы новой Конституции будут иметь прямое действие со дня вступления в силу закона, независимо от принятия и наличия соответствующих законов и других нормативных документов.

Согласно статье 5, нынешний созыв Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса осуществляют свою деятельность в соответствии с полномочиями, указанными в новой редакции Конституции, со дня вступления в силу закона.

Норма новой Конституции по части 3 статьи 93 об избираемых и назначаемых члена Сената применяется при формировании Сената в ходе очередного созыва в 2024 году. Ранее сообщалось, что их число планируется сократить со 100 до 65 членов Сената.

Сегодня хокимы одновременно занимают должности председателей кенгашей народных депутатов. По статье 6 конституционного закона разделение полномочий в Ташкенте и областях начнётся с 2024 года (по результатам выборов в местные кенгаши), а в районах и городах — с 1 января 2026 года.

Статьёй 7 вводится норма о том, что одно и то же лицо не может быть избрано (назначено) на определённую должность более двух сроков подряд. Спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов и председатель ответственного комитета Жахонгир Ширинов ранее сообщили, что речь идёт о следующих должностях: