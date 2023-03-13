Конституционный суд Узбекистана не выявил обстоятельств, препятствующих проведению референдума по проекту закона о Конституции в новой редакции. Об этом на открытом заседании 13 марта заявил председатель суда Мирзо-Улугбек Абдусаломов. Мероприятие транслировалось в прямом эфире.

Референдум по Конституции планируется провести 30 апреля. Постановление Законодательной палаты Олий Мажлиса об этом направлено в Сенат, который, как ожидается, рассмотрит документ 14 марта. 10 марта, в день принятия депутатами, документ был внесён на рассмотрение в Конституционный суд.

Заместитель председателя Конституционного суда Аскар Гафуров отметил, что при назначении даты референдума соблюдены требования законодательства. В частности, голосование может быть назначено на любой день в период от полутора до трёх месяцев со дня опубликования постановлений палат парламента.

Согласно статье 2 закона о референдуме, предметом референдума не могут быть вопросы:

об изменении территориальной целостности Узбекистана;

о государственном бюджете и налогах;

об амнистии и помиловании;

о чрезвычайных и срочных мерах по обеспечению общественного порядка, здоровья и безопасности населения;

о выполнении обязательств, вытекающих из международных договоров Узбекистана;

связанные с назначением и освобождением должностных лиц.





При изучении каждой статьи закона о Конституции в новой редакции не обнаружены вопросы, которые не могут быть предметом референдума, сказал Аскар Гафуров.

Закон о Конституции будет иметь юридическую силу, если за него проголосуют более половины участников референдума.

«Исходя из вышеперечисленного и результатов предварительного изучения, мы можем считать, что выставление этого конституционного закона на референдум соответствует Конституции Узбекистана», — заявил он.

Аскар Гафуров подчеркнул, что принятие новой Конституции через референдум применяется на практике впервые в истории Узбекистана.

Председатель Комитета Законодательной палаты по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам (один из двух комитетов, ответственных за подготовку законопроекта) Жахонгир Ширинов сообщил, что нижняя палата парламента по законодательству не обязана обращаться в Конституционный суд для изучения им Конституции в новой редакции. Но чтобы не было сомнений в полном соответствии документа с Конституцией, президент предложил направить его в Конституционный суд.

Жахонгир Ширинов также объяснил, почему было принято решение об изменении названия документа с «поправок в Конституцию» на «Конституцию в новой редакции». По его словам, изначально предусматривалось изменение 30% текста Основного закона, но после поступило свыше 220 тысяч предложений, из-за чего поправки теперь касаются 65% текста. По этой причине название было изменено на закон о Конституции в новой редакции.

Председатель Конституционного суда Мирзо-Улугбек Абдусаломов заявил, что обстоятельств, препятствующих проведению референдума по проекту закона о новой Конституции, не выявлено. Документ полностью соответствует действующей Конституции, всем другим законам и международным документам Узбекистана, сказал он.

Министр юстиции Акбар Ташкулов заявил, что выставление проекта новой Конституции на референдум полностью соответствует демократии и принципу народовластия.

После выступления специалистов и экспертов Мирзо-Улугбек Абдусаломов объявил, что суд удаляется на совещание для принятия решения.