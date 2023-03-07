Российская авиакомпания «Победа» планирует с 21 апреля связать чартерными прямыми рейсами Москву и Ташкент, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Кроме того, планируется выполнять рейсы Москва — Самарканд — Москва дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Представители российского авиаперевозчика сообщили об этом на переговорах с компанией Uzbekistan Airports. В ходе переговоров были обсуждены вопросы об организации пассажирских регулярных авиарейсов из городов России в Ташкент, Самарканд, Бухару и другие города Узбекистана.

«Победа» — российская авиакомпания-лоукостер, дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии», со штаб-квартирой в аэропорту «Внуково» (Москва).