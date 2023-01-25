Министерство энергетики Узбекистана на следующий день после подписания «дорожной карты» по сотрудничеству в газовой отрасли с российским «Газпромом» опубликовало сообщение об этом.

В нём говорится, что 24 января Минэнерго и «Газпром» провели переговоры по сотрудничестве в газовой сфере, на которых обсуждались «технические возможности поставки природного газа из России в Узбекистан».

«Согласно подписанной „дорожной карте“, сформированная сторонами рабочая группа согласовала технические мероприятия, необходимые для осуществления транзита газа по газопроводу „Средняя Азия — Центр“, проходящему по территории Казахстана и Узбекистана», — говорится в сообщении.

«После завершения рабочей группой всех работ с технической точки зрения будут обсуждаться основные условия по поставке природного газа», — отметили в Минэнерго.

«Стоит отдельно подчеркнуть, что на проведённых переговорах и в „дорожной карте“ ставится цель поставки природного газа на внутренний рынок в необходимых объёмах при полном сохранении права собственности (полном сохранении права на управление) на действующую газотранспортную систему Республики Узбекистан», говорится в заявлении (текст, выделенный жирным, появился позже).

«При этом никаких угроз передачи кому-либо газотранспортной системы либо нашему суверенитету нет», — подчеркнули в министерстве в ответ на различные предположения в интернете, появившиеся в отсутствие подробной информации.

«В дальнейшем вся работа в этом направлении будет вестись с полной защитой национальных интересов Республики Узбекистан, а её результаты будут постоянно доводиться до сведения общественности», — заверили в Минэнерго.