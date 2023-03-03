Компания «Узтрансгаз» ведёт подготовку своей инфраструктуры для импорта газа из России, сообщила 3 марта пресс-служба компании.

В январе Узбекистан и Казахстан подписали с российским «Газпромом» дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. В Министерстве энергетики тогда уточнили, что рабочая группа согласовала технические мероприятия, необходимые для осуществления транзита российского газа по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр», проходящему по территории Казахстана и Узбекистана.

По данным пресс-службы «Узтрансгаза», Газлийское управление магистральных газопроводов проводит необходимые монтажные работы на внутренних коммуникациях и магистральных газопроводах.

«Это делается для того, чтобы импортируемый из России объем природного газа не смешивался с объёмами внутренней транспортировки. Таким образом, по каждому направлению будет организована отдельная транспортировка», — говорится в сообщении.

Газлийское управление магистральных газопроводов является партнёром проекта по реконструкции подземного хранилища газа (ПХГ) «Газли».

«Располагая наличием магистральных газопроводов „Бухара-Урал“, „Средняя Азия-Центр“ и „Газли — Чимкент“, газовое месторождение „Газли“ является „сердцем газотранспортной системы“ Узбекистана и имеет возможность осуществлять экспортные поставки газа из Узбекистана на Урал, в Европейскую часть России, на юг Казахстана и в Китай», — говорится на сайте узбекско-российского совместного предприятия Gazli Gas Storage по расширению, реконструкции и совместной эксплуатации ПХГ «Газли».

Изначально «Газпром» рассчитывал начать поставки российского газа в Узбекистан с 1 марта, однако импорт с этой даты не начался, поскольку стороны продолжают изучения, заявили в Минэнерго.