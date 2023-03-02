Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей и Налоговый комитет подверглись критике из-за деятельности российского сервиса такси и доставки Yandex Go в Узбекистане.

Финансист Отабек Бакиров обратил внимание на жалобу блогера Шахнозы Соатовой, которая столкнулась с отказом таксиста Yandex Go везти её до места назначения из-за того, что у неё была настроена оплата картой.

«Газета.uz» ранее посвятила этой проблеме отдельный материал и разобрала причины, почему водители отказываются принимать заказ, если оплата производится безналичным способом.

По мнению Бакирова, антимонопольный орган должен первым обращать внимание на такие случаи. Он отметил, что не нашёл подтверждения тому, что компания «Яндекс.Такси», которой принадлежит Yandex Go, основной агрегатор услуг такси в Ташкенте и областных центрах, зарегистрирована в Узбекистане как юридическое лицо. У компании также отсутствует постоянное учреждение или представительство в Узбекистане, при этом офис «Яндекса» есть в Казахстане.

Финансист задался вопросом, на каком правовом основании «Яндекс.Такси» работает в Узбекистане, и попросил Налоговый комитет ответить на вопросы, зарегистрирована ли компания как налогоплательщик, платит ли она налоги и в каком объёме.

Отабек Бакиров также попросил объяснить, почему «Яндекс.Такси» не входит в государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке.

Он также отметил, что в соседнем Казахстане Агентство по защите и развитию конкуренции начало антимонопольное расследование в отношении «Яндекс.Такси» по признакам установления монопольно высоких цен с учётом доминирующего положения на рынке.

Ответ комитета

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщил, что в октябре 2022 года приступил к полному анализу рынка агрегаторов услуг такси и направил запросы в официальные министерства и ведомства.

В ноябре госорган встретился с представителями компании «Яндекс», которые дали разъяснения по поводу методики формирования цен на услуги компании, рассмотрения обращений и жалоб пользователей приложения, взаимоотношений с водителями.

Комитет дал рекомендации представителям компании по повышению качества услуг в рамках законодательства о защите конкуренции и прав потребителей. Для изучения мнения населения на сайте госоргана была размещена анкета.

«Вопрос о том, почему компания „Яндекс“ не создала юридическое лицо в нашей стране, не входит в компетенцию комитета. Однако необходимы согласованные и последовательные действия компетентных органов Узбекистана в этом вопросе. В то же время сегодня практически все мировые цифровые платформы предоставляют свои услуги локальным потребителям, несмотря на то, что они не зарегистрированы как отдельные юридические лица в нашей стране», — говорится в сообщении.

«Такое положение создаёт определённые трудности в антимонопольном регулировании их деятельности, в том числе и с точки зрения анализа», — признали в комитете.

Согласно положению о порядке признания доминирующего положения хозсубъекта на товарном или финансовом рынке, при изучении товарного рынка антимонопольный орган должен запрашивать от юридических и физлиц, органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах объёмы производства, реализации, импорта и экспорта товаров, копию свидетельства о государственной регистрации хозсубъекта и другие документы.

«С учётом уникальности данного аспекта цифровых площадок и вопросов регулирования их деятельности, в новый законопроект „О конкуренции“ были включены специальные нормы для цифровых площадок. Сегодня этот проект принят Законодательной палатой Олий Мажлиса и внесён в Сенат (2 марта Сенат одобрил закон — ред.)», — говорится в сообщении.

Тем не менее, комитет в феврале 2023 года направил запросы учредителям сервиса Yandex Go Yandex N.V. (Нидерланды), Yandex Europe AG (Швейцария) и Ridetech International B.V. (Нидерланды). Антимонопольный орган запросил у них количество пользователей приложения (водителей и клиентов), общее количество транзакций и пассажироперевозок, общий объём оборота услуг (GMV) и сведения о размере и распределении комиссий, получаемых сервисом Yandex Go и таксопарками за 2022 год.

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей заверил общественность, что дополнительно огласит результаты анализа через СМИ.

Платит ли «Яндекс.Такси» налоги в Узбекистане?

С 1 января 2020 года в Узбекистане вступил в силу так называемый «налог на Google». Через месяц ГНК открыл специальный НДС-офис, чтобы зарубежные интернет-компании могли через него встать на учёт в качестве плательщиков этого налога.

На сегодняшний день на учёт встала 41 компания, в том числе Yandex Europe AG, но она предоставляет электронные услуги, а «Яндекс.Такси», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Карты» и другие относятся к другой материнской компании Yandex N. V.

За 11 месяцев 2022 года Yandex Europe AG заплатила 445,5 млн сумов налогов.

В администрации Yandex Go «Газете.uz» уточняли, что единственная сумма, которую удерживает от заказа агрегатор, — это комиссия сервиса. Она составляет от 5% до 13% в зависимости от тарифа и города.

Партнёры Yandex Go в Узбекистане (они зарегистрированы как налогоплательщики) получают в среднем 3,5−4% от расчётной стоимости проезда, сообщали ранее водители. С этих доходов они должны платить налоги.

Финансист Отабек Бакиров опубликовал ответ лица, представившегося представителем Yandex Go, касательно регистрации в качестве юридического лица.

«В посте вы хотели узнать про юридическое лицо и налоги: Yandex Go — это информационный онлайн-сервис. Мы предоставляем услуги удалённо, давая партнёрам доступ к платформе. На территории Узбекистана эти услуги предоставляются от юридического лица Ridetech International B. V. (отсутствует в НДС-офисе Налогового комитета — ред.), зарегистрированного в Нидерландах. Это не противоречит законодательству страны», — говорится в сообщении.

«Так как между Республикой Узбекистан и Королевством Нидерландов заключена Конвенция об избежание двойного налогообложения, Yandex Go уплачивает налоги в месте регистрации компании. Наши местные партнёры, в свою очередь, несут полную ответственность за уплату своих налогов за транспортные услуги в соответствии с налоговым законодательством Узбекистана. По такой же схеме работают и другие международные онлайн-сервисы: Google, Instagram, AliExpress», — отметил представитель компании.

Ещё в апреле 2019 года заместитель председателя Налогового комитета Мубин Мирзаев отмечал, что компания «Яндекс.Такси», к сервису которой на тот момент были подключены 10 тысяч водителей, не платит налоги в Узбекистане.

В Налоговом комитете ситуации не прокомментировали.