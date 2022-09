В последние несколько месяцев клиенты Yandex Go сталкиваются с отказами водителей в оказании услуг по перевозке пассажиров и доставке, если оплата производится безналичным способом. «Газета.uz» спросила водителей о причинах их недовольства и узнала, как таксопарки и агрегатор пытаются решить проблему.

Что происходит?

Проблема наблюдается с начала лета. Некоторые водители отказывают в перевозке по прибытии на место посадки, другие заранее звонят клиенту, чтобы уточнить способ оплаты.

Если водитель уже прибыл на место, зачастую он просит клиента отменить поездку. Изменить способ оплаты с безналичного на наличный приложение Yandex Go не позволяет. При отмене поездки с карты пользователя списывается сумма за вызов. Если пожаловаться на таксиста, то списание, как правило, отменяется, однако в этом случае падает рейтинг водителя. Сами таксисты отмечают, что могут отменить заказ лишь через 8 минут после прибытия на место.

Как работает система Yandex Go?

Как пояснили водители, для работы в системе на виртуальном кошельке таксиста в личном кабинете приложения для водителей должна быть определённая сумма денег. С неё удерживается комиссия агрегатора и таксопарка-партнёра, через который водитель подключается к системе. Комиссия с виртуального кошелька списывается как за безналичную оплату услуг, так и за наличную. При этом безналичные средства попадают на тот же виртуальный кошелёк.

В Yandex Go уточнили, что единственная сумма, которую удерживает агрегатор, — это комиссия сервиса. Она составляет от 5% до 13% в зависимости от тарифа и города.

«Любые дополнительные проценты парки назначают сами. Yandex Go не имеет к этому отношения», — отметили в компании.

При этом комиссия у таксопарков-партнёров разная. Например, партнёр TiFa снимает 3,5%, сообщил «Газете.uz» директор предприятия Шерзод Пардабоев. Один из водителей, подключенный к Yandex Go через таксопарк AMIR B-V, рассказал «Газете.uz», что это предприятие снимает 4%.

Опрошенные редакцией водители отметили, что есть несколько способов пополнить баланс виртуального кошелька: в таксопарке, в точках Paynet, через платёжные терминалы «Капиталбанка» и Paynet, платёжные приложения Payme и Click, за счёт безналичного расчёта клиентов.

Если на балансе водителя ноль сумов, его отключают от системы, и он лишается возможности принимать заказы до пополнения баланса. По словам таксистов, бывают дни, когда клиенты оплачивают услуги исключительно наличными. Соответственно, водители должны своевременно пополнять баланс, чтобы сервис мог удерживать комиссию, а водители могли продолжить работу.

При поступлении заказа у водителей есть несколько секунд, чтобы принять его или отклонить. Причём узнать способ оплаты в это время водитель не может.

«В Ташкенте в сервисе доступны оба способы оплаты — и наличный, и безналичный. Важно, чтобы пользователи могли выбрать любой из них, — прокомментировали в компании Yandex Go. — Поэтому стандарт сервиса, по которому водители не могут регулярно отказываться от поездок с безналичной оплатой, действует во всех странах присутствия Yandex Go. Такое же правило распространяется и на повторяющиеся отказы по другим причинам».

Один из водителей сообщил «Газете.uz», что приложение можно настроить таким образом, чтобы агрегатор предлагал заказы только с безналичным или только с наличным способом оплаты.





По умолчанию приложение предлагает заказы с любым способом оплаты. В таком случае водитель узнаёт о форме оплаты только после принятия заказа. Если водители отказывают от заказа из-за формы оплаты, их рейтинг падает, и они реже получают заказы.

«Водители, с высоким рейтингом, наоборот, получают различные преимущества», — отметили в Yandex Go.

Для справки. По словам директора таксопарка TiFa Шерзода Пардабоева, порядка 50% всех заказов оборачиваются отказом пассажиров или водителей.

На что жалуются водители

Многие водители рассказали «Газете.uz», что виртуальный кошелёк в приложении Yandex Go не привязан к их именной банковской карте. Это означает, что безналичные средства клиента поступают на счёт Yandex Go. По словам таксистов, деньги сначала направляются в Россию и только потом возвращаются в Узбекистан. Yandex Go не прокомментировал предположение таксистов.

Отметим, что водители узбекистанского агрегатора MyTaxi получают расчёт от клиентов на свою банковскую карту сразу после завершения поездки.

Водитель Yandex Go Ильдар чаще всего обслуживает клиентов по тарифу «Комфорт». В интервью корреспонденту «Газеты.uz» он объяснил, что для перевода денег с баланса на свою банковскую карту он вынужден обращаться в таксопарк с заявлением. Расчёт с водителем занимает от трёх до пяти дней, сказал Ильдар. Другие водители рассказали, что в таксопарках образуются большие очереди водителей, подающих заявление на обналичивание средств.

По данным Yandex Go, расчёт в среднем занимает один рабочий день. Другой таксист Yandex Go Кудрат подтвердил эту информацию. Однако ряд других водителей утверждал, что расчёт занимает больше одного дня.





По словам директора таксопарка TiFa Шерзода Пардабоева, отдельные таксопарки задерживают оплату с водителями. В TiFa процедура следующая: безналичные средства сначала попадают на счёт партнёра, после чего таксопарк обналичивает деньги и рассчитывается с водителями по их просьбе. Шерзод Падабоев сказал, что расчёт занимает 5−10 минут и осуществляется по будням с 8:00 до 17:00. Несколько других таксопарков отказались рассказывать о процедуре расчёта с водителями.

Несколько водителей рассказали, что массовые отказы в оказании услуг за безналичный расчёт были связаны с тем, что за обналичивание средств таксопарки удерживали 12%. Таким образом, водители теряли около 30% с учетом комиссии Yandex Go, таксопарка — за подключение к системе и таксопарка — за обналичивание средств.

Директор TiFa Шерзод Пардабоев отметил, что компания не удерживает процент за обналичивание средств. Водитель Ильдар сказал, что его таксопарк также рассчитывается с таксистами полностью. Некоторые водители сообщили, что в результате массового недовольства работников таксопарки отказались от этой практики.

По словам Шерзода Пардабоева удерживание комиссии со средств водителей в ряде таксопарков связано с тем, что партнёры Yandex Go должны уплачивать подоходный налог, а сама процедура обналичивания сложная. Чтобы своевременно рассчитывать водителей многие таксопарки, по словам Шерзода Пардабоева, вкладывают свои средства или берут деньги в долг. Кроме того, на балансе таксопарков, как и на балансе водителей всегда должны быть деньги. Если кошелёк таксопарка окажется пустым, Yandex Go отключит партнёра. Поэтому таксопарки постоянно пополняют свой баланс как за свой счёт, так и за счёт водителей, иначе работы лишатся не только таксопарки-партнёры, но и водители, подключённые к Yandex Go через таксопарки-партнёры.





Фото: Евгений Сорочин / Spot.uz.

В результате сложности с обналичиванием денег для водителей — очереди в таксопарках, необходимость писать заявление — являются преградой в принятии заказов с безналичным расчётом.

Для многих водителей работа в Yandex Go — единственная занятость. Отсутствие наличных денег и трудности со снятием заработка со счёта не позволяют им совершать ежедневные покупки, необходимые в том числе для работы в Yandex Go. Они не могут заправиться или помыть машину, они не могут потратить заработанные деньги на бытовые нужды, потому что у них нет доступа к этим деньгам. Водители не могут получить деньги тогда, когда им это необходимо.

Водитель Ильдар рассказал о случае, когда он не работал четыре дня, потому что баланс его виртуального кошелька был на нуле, а таксопарк его не рассчитывал. Другие водители вспоминали случаи, когда им не на что было заправить машину.

При этом у погони за наличной оплатой есть и другая сторона. Не у всех водителей есть время искать точки Paynet и платёжные терминалы «Капиталбанка» и Paynet либо они могут находиться далеко от них либо терминалы могут не работать. У некоторых водителей нет банковской карты, что позволяло бы им пополнить баланс виртуального кошелька Yandex Go через Payme и Click. Но даже если банковская карта у водителей есть, возникает сложность с поиском и работой банкоматов, которые принимают наличные средства. Есть, разумеется, другие способы пополнить баланс виртуальной карты в приложении Yandex Go, такие как, например, попросить знакомого. Но всё это танцы с бубном и усложняет работу таксистов.





Несмотря на все сложности, у опрошенных водителей нет претензий к клиентам Yandex Go. Они понимают, что многие получают свой оклад на банковскую карту, но это не решает их проблему.

При этом таксисты, у которых есть банковская карта, не против, чтобы клиенты переводили средства на карту через платёжные приложения. Это, в свою очередь, позволяет водителям как пополнять баланс, так и обналичивать деньги в банкоматах.

Иногда водители пытаются обмануть систему, чтобы не платить комиссию агрегатору и таксопарку. Водитель Дамир рассказал, что водители могут попросить клиента отменить поездку и довезти его до места назначения за указанную в приложении сумму, которую клиент отдаёт таксисту наличными или перечисляет на его банковскую карту. Также бывает, что водители завышают стоимость поездки, ссылаясь на пробки.

Не все водители против безналичной оплаты

Несмотря на все перечисленные сложности с выводом средств с виртуального кошелька Yandex Go, некоторым водителям не важен способ оплаты.

Одни пополняют баланс большими суммами, другие не видят проблему, потому что большинство клиентов оплачивает услуги наличными. Третьи подрабатывают в Yandex Go в свободное время, поэтому им может быть выгодно накопление большой суммы в кошельке.





Водитель Дамир сообщил, что лишь порядка 15% его заказов оплачиваются безналичным способом. Так как этот показатель невысокий, наличных денег ему хватает на расходы, а безналичными можно поддерживать положительный баланс виртуальной карты. Таким образом, он не тратит время на обналичивание заработанных средств и пополнение виртуального кошелька Yandex Go.

«У меня не копятся миллионы, чтобы я их снимал», — подытожил таксист.

В Yandex Go не сообщили, какая доля клиентов оплачивает услуги безналичным способом. Однако по наблюдениям водителя Ильдара, банковской картой чаще расплачиваются клиенты тарифов «Комфорт» и «Бизнес».

В Yandex Go отметили, что в случае возникновения вопросов водители всегда могут обратиться в свой парк по телефону или в службу поддержки в водительском приложении

«Наши специалисты постараются разобраться в ситуации и помочь в решении вопроса. Мы отключаем партнёрские службы от работы с нашим сервисом, когда происходят грубые нарушения, например, неоднократные жалобы водителей на невыплаты», — сказали в компании.