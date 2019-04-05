Легализация деятельности такси по всему Узбекистану позволит пополнить бюджет примерно на 180 млрд сумов, что увеличит валовый внутренний продукт страны минимум на 0,1%. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в среду заявил первый заместитель председателя Государственного налогового комитета Мубин Мирзаев.

По его словам, в 2018 году в республике было оказано услуг такси на сумму 13 трлн сумов. Согласно законодательству, с единой налоговой ставкой в 5% должны были быть выплачены налоги в размере 650 млрд сумов. На практике выплачено 53 млрд сумов.

По сравнению с 2017 годом объем налоговых поступлений в прошлом году снизился на 45% — с 95 млрд сумов. В Ташкенте поступления в бюджет от сферы такси уменьшились с 24 до 20 млрд сумов.

Первый замглавы ГНК заявил, что легализация «серой части» рынка такси положительно повлияет на показатели экономического роста.

«Это создаст условия для увеличения валового внутреннего продукта минимум на 0,1%. Более того, легализация создаст новые рабочие места, позволит таксистам получать стаж работы, пенсию», — сказал он.

Мубин Мирзаев отметил, что компания «Яндекс.Такси», к сервису которой подключены 10 тысяч водителей, не платит налоги в Узбекистане.

«[Водители] не получают лицензию и не платят налоги. Если каждый из них оплатит по одному МРЗП, то в бюджет Ташкента будет поступать 20−25 млрд сумов ежегодно. Это минимум, если легализовать только клиентов „Яндекс.Такси“», — отметил представитель руководства ГНК.

В то же время Фаррух Урунов, представитель Like Taxi, одного из местных партнеров «Яндекс.Такси», заявил, что они как таксопарк платят налог с оборота и НДС с 5%, которые выплачивают «Яндекс.Такси».

""Яндекс.Такси" легализовал всех «бомбил» в Ташкенте, чего ни один парк не мог сделать. Они совместно с Агентством транспорта залицензировали очень большое количество водителей. Это разом сделать невозможно", — сказал он.

В Узбекистане 30,2 тысячи водителей такси работают с лицензией, что составляет треть всего рынка линейного такси. Законной перевозкой пассажиров в Андижанской области занимаются более 16 тысяч водителей, в Фергане — 11,5 тысячи, в Ташкенте их число не превышает 5000.

Мубин Мирзаев коснулся темы нелегальных таксистов в аэропорту Ташкента. При изучении проблемы в аэропорту ГНК столкнулся с рядом проблем.

«Сотрудник ДПС совместно с работниками Министерства транспорта ловят нелегальных таксистов, которые за нарушение действующего законодательства в этой сфере должны выплатить от 20 до 100 МРЗП — от 2 до 20 млн сумов. А штраф можно взыскать через суд. Сотрудники оформляют протокол, отправляют в суд, который рассматривает этот вопрос месяцами. В итоге нарушитель получает штраф до 5 МРЗП из-за того, что он малообеспеченный или по другим причинам», — объяснил ситуацию первый замглавы ГНК.

Как он отметил, штраф, предусмотренный статьей 176−3 Кодекса об административной ответственности в размере от 20 до 100 МРЗП, все равно не взимается. Более того, не указаны случаи, от которых зависит размер штрафа.

«Предлагаем снизить размер штрафа до 5 МПРЗ, учитывая, что суммы в 20−100 МРЗП все равно не взыскиваются, а затем упростить эту статью», — сказал он.

Кроме того, Мубин Мирзаев сообщил, что изучается опыт Москвы и Московской области, где индивидуальным предпринимателям разрешено предоставлять услуги такси, а сотрудники Госавтоинспекции взыскивают штраф с нарушителей порядка на месте, в крайних случаях — через суд.

В конце марта был опубликован проект постановления президента, которым предлагается разрешить индивидуальным предпринимателям оказывать услуги такси через специальные приложения.