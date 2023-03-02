На очередном пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана был одобрен закон о внесении дополнений в Кодекс об административной ответственности об установлении ответственности за воспрепятствование деятельности медицинского работника, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Случаи нападений пациентов и их родственников на медицинских работников отмечаются в Узбекистане периодически. Особенно подвержены этому риску бригады «скорой помощи», включая водителей экипажей. Медиков обвиняют в ухудшении здоровья пациентов или их смерти. Иногда нападения происходят вовсе без каких-либо причин.

В КоАО вводится статья 197−7, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование законной медицинской деятельности медицинского работника или незаконное воздействие в любой форме на медицинского работника. Оно будет наказываться наложением на граждан штрафа от 5 до 7, а на должностных лиц — от 7 до 10 базовых расчётных величин или административным арестом до 15 суток.

Отметим, что Министерство здравоохранения предлагало установить уголовную ответственность за нападение на медиков ещё в 2019 году. Проект, разработанный Минздравом, предусматривал квалификацию нападения граждан на врачей как хулиганство с отягчающими обстоятельствами. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы от 5 до 7 лет.

«В действующем уголовном законодательстве относительно лёгкие меры ответственности за нападение на выполняющих свои служебные обязанности медицинских работников и нанесение им при этом телесных повреждений, — отметил тогда начальник юридического отдела Минздрава Руслан Мухаммадиев. — В результате наносящие выполняющим служебные обязанности медицинским работникам даже непоправимые ранения виновники иногда остаются без наказания».

По его словам, из-за этого у медработников появляется мнение о бесполезности обращения в правоохранительные органы. Согласно статистике, только один из пяти врачей, попавших в такую ситуацию, обращается в правоохранительные органы с просьбой привлечь виновного к ответственности.